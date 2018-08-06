Almanya'dan Türkiye ve ABD'ye kriz bitmeli çağrısı

Son aylarda Türkiye ve ABD arasında tansiyonun yükselmesine neden olan F-35 uçaklarıyla ilgili bu kez İngiltere'den farklı bir haber geldi. Dailymail gazetesi, Kraliyet Hava Kuvetleri’nde görevli olan bir kadın pilotun Tinder hesabının hacklendiğini ve F-35 ile ilgili çok önemli sırların karşı tarafın eline geçtiğini iddia etti.

İngiltere'nin kısa süre önce ABD'den satın aldığı F-35 Lightning II savaş uçaklarına ait gizli bilgilerin arkadaşlık uygulaması Tinder üzerinden bir hackerın eline geçtiği belirtildi.



Daily Mail haberine göre kimliği belirsiz bir hacker, Tinder'da İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri'nde (RAF) görevli bir kadın pilotla tanıştı ve hesabını hackledi. Bu hesap üzerinden diğer İngiliz pilotlarla iletişim kuran hacker, F-35'ler hakkındaki gizli bilgileri ele geçirdi.



Daily Mail, kadın pilot hesabının hacklendiğini bildirse de F-35'lerle ilgili gizli bilgilerin sadece bir kısmı ifşa olduğunu aktardı.