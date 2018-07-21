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Almanya'dan sürpriz Türkiye hamlesi!

Almanya, bir yıldır Türkiye'ye yönelik uyguladığı ekonomik yaptırımları kaldırdığını ve Türkiye’yi ziyaret etmek isteyen Alman turistler için seyahat uyarısını hafiflettiğini açıkladı.

Almanya'dan sürpriz Türkiye hamlesi!

Almanya, bir yıldır Türkiye'ye yönelik uyguladığı ekonomik yaptırımları kaldırdığını ve Türkiye’yi ziyaret etmek isteyen Alman turistler için seyahat uyarısını hafiflettiğini açıkladı.

21 Temmuz 2018 Cumartesi 22:45
Almanya'dan sürpriz Türkiye hamlesi!

Almanya'dan sürpriz Türkiye hamlesi!

Almanya, bir yıldır Türkiye'ye yönelik uyguladığı ekonomik yaptırımları kaldırdığını ve Türkiye’yi ziyaret etmek isteyen Alman turistler için seyahat uyarısını hafiflettiğini açıkladı.

Son yıllarda Türkiye ile Avrupa Birliği ülkeleri arasında artan gerilim yavaş yavaş son buluyor. Hollanda ile bir yıldır devam eden diplomatik krizin çözüm yoluna girmesinin ardından, olumlu bir gelişme de Türkiye'nin birinci ekonomik ortağı Almanya'dan geldi.

Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, 2017 yılının Eylül ayında Hermes kredilerine getirilen 1,5 milyar Euro'luk sınırlamanın kıldırılacağını açıkladı. Alman Bakan, eylül ayında süresi dolacak olan yaptırımların tekrar uzatılmayacağını söyledi.

Almanya'nın uyguladığı Hermes garantisi, yabancı müşterisi ödeme yapamaz duruma düşen ihracatçı Alman şirketlerinin zarardan korunması amacıyla getirilen bir düzenleme. Siyasi ve ekonomik belirsizliğin yaşandığı ülkelerde, Alman şirketler için söz konusu garanti büyük önem taşıyor. Türkiye ise halihazırda bu krediye en çok başvurulan ülkeler arasında yer alıyor.

TUTUKLAMALAR ALMANYA'YI AYAĞA KALDIRMIŞTI

Alman insan hakları savunucusu Peter Steudtner ve gazeteci Deniz Yücel'in de aralarında bulunduğu 5 Alman vatandaşının Türkiye'de tutuklanmasıyla, Almanya Temmuz 2017'de Türkiye'ye yönelik ekonomik yaptırım uygulama kararı almıştı. Bunun yanı Türkiye'ye silah satışının sınırlanması gündeme taşınmış ve Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki Gümrük Birliği'nin güncellenmesine karşı çıkılmıştı.

Öte yandan, perşembe günü Türkiye'de olağanüstü halin kaldırılmasının ardından, Alman Dışişleri Bakanlığı da internet sitesindeki Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısını hafifletti. Son yapılan güncellemede, 'Türkiye'de keyfi tutuklamalarla karşı karşıya kalabilirsiniz' ifadesi kaldırıldı.

YAPTIRIMLAR ALMAN YATIRIMCIYI ETKİLEMEDİ

Almanya'da ise özellikle Yeşiller Partisi olmak üzere muhalefet partileri, Alman hükümetinin Türkiye'ye yönelik yaptırımlarının 'hafif' olarak nitelemişti.

Berlin tarafından Hermes kredilerine getirilen 1,5 milyar Euro'luk sınır yatırımcıları etkilemedi. Aksine 2016'da 1,1 milyar Euro olan rakam, yaptırımın uygulandığı yıl yani 2017'de 1,46 milyar Euro'ya yükseldi.

ALMANYA BİRİNCİ DIŞ TİCARET ORTAĞI

Almanya Türkiye'nin hem ihracat hem de ithalat yaptığı ülkeler arasında büyük öneme sahip. Almanya'dan 2017'de 15.1 milyar dolar değerinde ihracat yapılırken, aynı sene içerisinde 21.3 milyar dolarlık ithaat yapıldı.

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