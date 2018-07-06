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Almanya'dan Suriye Açıklaması

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Alman hükümetinin, Suriye'nin güneybatısındaki Ürdün sınırına yakın bölgedeki şiddeti kınadığını söyledi.

Almanya'dan Suriye Açıklaması

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Alman hükümetinin, Suriye'nin güneybatısındaki Ürdün sınırına yakın bölgedeki şiddeti kınadığını söyledi.

06 Temmuz 2018 Cuma 16:36
Almanya'dan Suriye Açıklaması

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Alman hükümetinin, Suriye'nin güneybatısındaki Ürdün sınırına yakın bölgedeki şiddeti kınadığını söyledi.

Seibert, yaptığı açıklamada, Suriye-Ürdün sınırında, Rusya ve İran tarafından desteklenen BeşşarEsed rejimine bağlı askerlerin düzenlediği saldırıların insani felakete yol açtığını belirterek, çatışmalardan dolayı bölgeden 320 binden fazla insanın göç etmek zorunda kaldığına ve zor durumda olduklarına işaret etti.
"Alman hükümeti, Suriye-Ürdün sınırında yeniden tırmanan şiddeti kınıyor." diyen SteffenSeibert, özellikle Rusya'ya insani yardım için girişleri ve gerginliği azaltma bölgesi için anlaşmaya varılan ateşkesi yeniden sağlaması çağrısında bulundu.
Seibert, Ürdün'ün sığınmacılar için yaptığı yardımlar konusunda bu ülkeye uluslararası desteğin verilmesi gerektiğini de kaydetti.
 

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Son Güncelleme: 06.07.2018 19:40
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