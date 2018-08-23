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Almanya'dan İran teklifi: ABD'den bağımsız ödeme sistemi oluşturmalıyız

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Amerika’dan bağımsız ödeme sistemi ile İran ile ticaret yapılabileceğini dile getirdi. Başbakan Angela Merkel öneriyi desteklemedi.

Almanya'dan İran teklifi: ABD'den bağımsız ödeme sistemi oluşturmalıyız

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Amerika’dan bağımsız ödeme sistemi ile İran ile ticaret yapılabileceğini dile getirdi. Başbakan Angela Merkel öneriyi desteklemedi.

23 Ağustos 2018 Perşembe 14:01
Almanya'dan İran teklifi: ABD'den bağımsız ödeme sistemi oluşturmalıyız

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Amerika’dan bağımsız ödeme sistemi ile İran ile ticaret yapılabileceğini dile getirdi. Başbakan Angela Merkel öneriyi desteklemedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, İran nükleer anlaşmasını savunmak için, Avrupa Birliği’nin (AB) "kendi ödeme sistemini oluşturması" çağrısı yaptı.

Maas, Alman Handelsblatt gazetesine yazdığı yazıda, ABD ödeme sistemlerini pas geçecek bir Avrupa sermayesi ve SWIFT gibi uluslararası banka tranfer sistemlerine dayalı kendi ödeme sistemini oluşturması gerektiğine dikkat çekti.

Maas, İran ile anlaşması olan, olmayan bütün şirketlerin ABD yaptırımlarından kaçabilmek için, bağımsız bir uluslararası ödeme sistemi oluşturulması için çağrıda bulundu. 

"Avrupa'nın özerkliğini ilan etmemiz gerekiyor"

Maas, yazısında şu değerlendirmelere yer verdi: 

"Avrupalılar olarak, ABD’ye İran anlaşmasından çıkmanın bir hata olduğunu söyledik. Bu süreçte, ABD yeniden yaptırım uygulamaya başladı.

"Bu durumda Washington’a birlikte çalışmak istediğimizi söylemek oldukça stratejik bir önem taşıyor. Avrupalı şirketleri yasal yaptırımlardan korumak da en büyük hakkımız.

"Bu nedenle de, Avrupa sermayesi ve bağımsız bir SWIFT sistemi yoluyla, ABD’den bağımsız ödeme sistemleri kanalları oluşturarak, Avrupa'nın özerkliğini ilan etmemiz gerekiyor."

Merkel'den öneriye destek gelmedi

Ancak Almanya Başbakanı Angela Merkel Dışişleri Bakanı Maas'ın önerisini desteklemedi.

"Bağımsız ödeme sistemi konusunda sorunlar yaşıyoruz." diyen Merkel, “Terörün finanse edilmesi sorununa karşı SWIFT’in yeri çok önemli." dedi.  

ABD-İran krizi derinleşiyor

Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki kriz de giderek derinleşiyor. 

İran’ın Cuma imamlarından Ayetullah Ahmet Hatemi, Washington yönetimi ve İsrail’i tehdit etti. Hatemi, "ABD, İran'a en ufak zarar verirse sadece ABD'yi değil aynı zamanda bölgedeki müttefiki Siyonist rejimi de hedef alırız." dedi. 

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