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Almanya'dan ABD'ye gümrük vergisi tepkisi

Almanya  Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma yönelik uygulamaya koyacağı ilave gümrük vergilerinin hukuka  aykırı olduğunu belirterek, Avrupa Birliğinin (AB) karşı tedbirlerle en uygun  şekilde cevap vermeye hazır olduğunu ifade etti.

Almanya'dan ABD'ye gümrük vergisi tepkisi

Almanya  Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma yönelik uygulamaya koyacağı ilave gümrük vergilerinin hukuka  aykırı olduğunu belirterek, Avrupa Birliğinin (AB) karşı tedbirlerle en uygun  şekilde cevap vermeye hazır olduğunu ifade etti.

31 Mayıs 2018 Perşembe 21:18
Almanya'dan ABD'ye gümrük vergisi tepkisi

Almanya'dan ABD'ye gümrük vergisi tepkisi

Almanya  Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma yönelik uygulamaya koyacağı ilave gümrük vergilerinin hukuka  aykırı olduğunu belirterek, Avrupa Birliğinin (AB) karşı tedbirlerle en uygun  şekilde cevap vermeye hazır olduğunu ifade etti.

Alman yetkililer, ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma yönelik uygulamaya  koyacağı ilave gümrük vergilerine tepki gösterdi.

Maas'ın Bakanlığın resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamasında,  "Önce Amerika , tutumuna cevabımız yalnızca 'Birleşik Avrupa ' olabilir. ABD’nin  AB’ye yönelik çelik ve alüminyum yönelik ilave gümrük vergisi uygulamaya  koymasını anlayamıyoruz ve bunu kabul etmiyoruz. AB karşı tedbirlerle uygun  şekilde cevap vermeye hazırdır." değerlendirmesinde bulundu.

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ABD'nin tek taraflı eylemini hukuka aykırı bulduğunu belirten Maas,  ticaret savaşlarında kazanının olmayacağını vurguladı. Mass, açık ve çok taraflı  bir ticaret sistemi için ABD hükümetiyle çalışmaya devam edeceklerini de  sözlerine ekledi.

Almanya Hükumet Sözcüsü Steffen Seibert de yazılı açıklamasında  federal hükumetin, ABD'nin söz konusu uygulamasının ulusal güvenlik tedbirlerini  temsil etmediğini düşündüğüne dikkati çekti.

Söz konusu kararın AB'de ayrıntılı olarak analiz edileceğini aktaran  Seibert, karşı tedbirlerle cevap vermek konusunda gerekli hazırlıkların  yapıldığını vurguladı.

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