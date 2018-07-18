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Almanya'daki NSU Davası Sanığı Serbest!

Almanya'da sona eren Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) davasının ardından Münih Eyalet Yüksek Mahkemesinin, sanıklardan Ralf Wohlleben'in tahliyesine karar verdiği bildirildi.

Almanya'daki NSU Davası Sanığı Serbest!

Almanya'da sona eren Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) davasının ardından Münih Eyalet Yüksek Mahkemesinin, sanıklardan Ralf Wohlleben'in tahliyesine karar verdiği bildirildi.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 10:23
Almanya'daki NSU Davası Sanığı Serbest!

Almanya'da sona eren Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) davasının ardından Münih Eyalet Yüksek Mahkemesinin, sanıklardan Ralf Wohlleben'in tahliyesine karar verdiği bildirildi.

NSU davasının görüldüğü 6. Ceza Dairesinden yapılan yazılı açıklamada, savunma avukatının Münih Eyalet Yüksek Mahkemesine müracaatı ve savcılığın da onayıyla Ralf Wohlleben'in tutukluluk halinin kaldırılması kararı alındığı ifade edildi.
Açıklamada, 10 yıl hapis cezası alan Wohlleben'in 6 yıl 8 ay tutuklu kaldığı ve kaçma tehlikesi bulunmadığı gerekçesiyle kararın kesinleşmesine dek serbest bırakıldığı belirtildi.
Davada ikinci önemli sanık olarak yargılanan ve NSU terör örgütünün işlediği 9 cinayette kullanılan Ceska 83 tipi silahı tedarik ederek örgüte yardım ve yataklıkta bulunmakla suçlanan Ralf Wohlleben'in, hakkındaki karar kesinleşse dahi, toplam cezanın üçte ikisini tamamladığı için bir daha cezaevine girmesine gerek kalmayacak.
Almanya'da 8'i Türk 10 kişiyi öldürmek, bombalı saldırılar yapmak ve banka soygunları gerçekleştirmek suçlamalarıyla görülen NSU terör örgütü davasında kararlar açıklanarak baş sanık Beate Zschaepe ömür boyu hapse çarptırılmış, örgüte yardım ve yataklık yapan 4 sanık da 2,5 ile 10 yıl arasında hapis cezası almıştı. 
NSU DAVASI 
Almanya'da 2000-2007 yıllarında 8'i Türk 10 kişiyi öldürmek, 2 bombalı saldırı ve 15 banka soygunu yapmakla suçlanan NSU terör örgütü üyelerinin varlığı ve cinayetlerdeki rolü, 4 Kasım 2011'de tesadüf sonucu ortaya çıkmıştı. 
NSU üyelerinden Uwe Böhnhard ve Uwe Mundlos, 4 Kasım 2011'de bir banka soygununun ardından saklandıkları karavanda ölü bulunmuş ve intihar ettikleri öne sürülmüştü. 
Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde 2013'ten bu yana görülen davada, NSU terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan Zschaepe, NSU üyelerinin son kullandıkları hücre evini ateşe verdikten birkaç gün sonra polise teslim olmuştu. 
Davada, aralarında NSU terör örgütünün hayattaki tek üyesi Beate Zschaepe ile örgüte yardım ve yataklık yapmakla suçlanan Wohlleben, Emminger, Holger G. ve Carsten S. yargılandı.
 


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Son Güncelleme: 18.07.2018 13:26
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