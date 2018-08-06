Almanya'da Türk taksiciye ırkçı saldırı

Almanya Köln’de 20 yıldır taksicilik yapan Celal Kaya, taksiye binen Alman müşterisinin önce ırkçı ifadelerine maruz kaldı, ardından saldırıya uğradı.

Almanya’da Köln’ün Porz semtinde 20 yıldır taksicilik yapan Celal Kaya, cumartesi gecesi duraktan aldığı üç Alman müşteriden birinin saldırısına uğradı. Kaya, 3 gün iş göremez raporu aldığını ve saldırgan hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

Olay gecesi yaşananları anlatan Kaya, "Gece 02.30 sularında üç müşteriyi aldım ve gidecekleri yere götürürken arabada müziğin sesini açmamı istediler. Sesi biraz açtım ancak arkadaki alkollü kişi sesi daha çok açmamı istedi. Ben de çevreyi rahatsız etmemek adına kibarca bunun mümkün olmadığını söyledim, bunun karşısında işin rengi değişti." dedi.

Kaya sözlerine şöyle devam etti:

"Şahısların kriminal ve alkollü olduklarını gördüğüm için sürekli alttan almaya başladım. Evlerinin önüne geldiğimizde arkadaki kişi iyice zıvanadan çıktı. Bana 'Pis yabancı', 'Hamam böcekleri', 'Almanya'yı terk edin, anavatanınıza defolun' gibi sözler söylemeye başladı. Ben aracın içinde heykel kesildim ve araçtan inmesini istedim.

Arka kapıdan inip kapımı hışımla açarak bana yumrukla saldırdı. Kendimi direksiyonda savunamadığım için önce kafamı kollarımla saklayarak dışarı çıktım ve kendimi savunmaya başladım. Öldürürcesine gelen darbe ve yumruklarla yere yıkıldım. Bu esnada diğerleri olaya müdahil oldu ve bizi ayırmaya çalıştı ama bu arada kimden geldiğini göremediğim birkaç yumruk daha yedim."

Olay yerine gelen polisin durumu kontrol altına aldığını ifade eden Kaya, daha sonra hastaneye giderek üç gün iş göremez raporu aldığını ve bugün de saldırgan hakkında suç duyurusunda bulunacağını ifade etti.

Kaya, Almanya'da ırkçılığın son dönemde yükselişe geçtiğinin altını çizerek, özellikle Türk ve Müslümanlara karşı ciddi bir öfke olduğunu dile getirdi.