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Almanya'da ırkçılığa karşı "MeTwo" hareketi

Almanya'da ırkçılığa maruz kalan göçmenler, sosyal medyada #MeTwo etiketiyle yeni bir akım başlattı. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da paylaşım yaptı.

Almanya'da ırkçılığa karşı "MeTwo" hareketi

Almanya'da ırkçılığa maruz kalan göçmenler, sosyal medyada #MeTwo etiketiyle yeni bir akım başlattı. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da paylaşım yaptı.

29 Temmuz 2018 Pazar 14:11
Almanya'da ırkçılığa karşı "MeTwo" hareketi

Almanya'da ırkçılığa karşı "MeTwo" hareketi

Almanya'da ırkçılığa maruz kalan göçmenler, sosyal medyada #MeTwo etiketiyle yeni bir akım başlattı. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da paylaşım yaptı.

İngiltere'nin Arsenal takımında forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in ırkçılığa maruz kaldığı gerekçesiyle Almanya Milli Takımı'nı bırakmasının ardından ülkedeki tartışmalar sürüyor.

Göçmen asıllı binlerce kişi, "MeTwo" etiketiyle ülkede yaşadıkları ayrımcılık hikayelerini paylaştı.

Der Spiegel dergisinin Viyana Muhabiri Hasnain Kazim, sınır dışı kararlarındaki sebeplerin anlamsızlığına dikkat çekerek, ''Babam bir kargo gemisinde kaptanlık yapıyordu. 1980'lerde bir mahkeme kararıyla bizi ülkeden atmak istediler. Gerekçe olarak da 'bir denizcinin evi denizdir' denmişti'' ifadelerini paylaştı. Kazim, bunun bir şaka olmadığını, kararın halen elinde olduğunu belirtti.

Eski Yeşiller Partisi Milletvekili Özcan Mutlu da, milletvekili olduğu dönemde Federal Meclis delegasyonuyla Güney Afrika'dan döndüklerinde, Frankfurt'taki pasaport kontrolünde polisin diplomatik pasaportu nerden aldığını kendisine sorduğunu, heyette bulunan milletvekili arkadaşlarının polise durumu anlattığını aktararak yaşadığı ayrımcılığa işaret etti.

Ekrem Şenol adlı kullanıcı ise, kendisine kökeniyle ilgili sorulan ayrımcı soruyu şu paylaşımda özetledi:

''Nerelisiniz? Gummerbach. Hayır kökeniniz? Gummersbach. Hayır aileniz? Gummersbach. Tamam peki dedeleriniz? Gummersbach.''

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın da "MeTwo" hareketiyle ilgili, "Almanya'da ırkçılığın artık sorun olmadığını düşünüyorsanız, #MeTwo tweet'lerini okumanızı tavsiye ederim. Burada kaç kişinin konuştuğunu görmek etkileyici ve acı verici. Sesimizi onlarla birlikte yükseltelim; ırkçılığa karşı her zaman, her yerde" ifadelerini paylaşması dikkat çekti.

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