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Almanya'da Genç Nüfus Azalıyor...

DESTATİS AÇIKLAMASINA GÖRE ALMANYA'DA 14-17 YAŞ GRUBUNDAKİ GENÇLERİN SAYISI 2006-2016'DA YAKLAŞIK 470 BİN AZALDI

Almanya'da Genç Nüfus Azalıyor...

DESTATİS AÇIKLAMASINA GÖRE ALMANYA'DA 14-17 YAŞ GRUBUNDAKİ GENÇLERİN SAYISI 2006-2016'DA YAKLAŞIK 470 BİN AZALDI

09 Ağustos 2018 Perşembe 11:19
Almanya'da Genç Nüfus Azalıyor...

DESTATİS AÇIKLAMASINA GÖRE ALMANYA'DA 14-17 YAŞ GRUBUNDAKİ GENÇLERİN SAYISI 2006-2016'DA YAKLAŞIK 470 BİN AZALDI
Almanya'da 14-17 yaş grubundaki gençlerin sayısı 2006-2016'da yaklaşık 470 bin azaldı. 
Almanya Federal İstatistik Ofisi'nden (Destatis) yapılan açıklamaya göre, ülkede 2006’da toplam nüfusun yüzde 4,4’üne denk gelen 14-17 yaş grubundaki gençlerin sayısı, 2016 sonu itibarıyla yüzde 3,8’e düştü.
Almanya, 82 milyon 850 binlik nüfusuyla AB'nin en kalabalık üyesi olurken, nüfusu giderek yaşlanıyor. 
Destatis tarafından 2015’te yapılan analizde, ülkede 65 yaş üstü nüfusun artacağına işaret edilirken, 2013 yılında 80,7 milyonluk nüfusun içinde 20 milyon olan bu grubun 2060'ta 67,6 milyonluk nüfusun içinde 33 milyon olacağı tahmini yapılmıştı. 
 2020 yılından itibaren, yaşlanan nüfusun etkilerinin ekonomi ve diğer alanlarda güçlü bir şekilde hissedileceği tahmininde bulunuluyor.
 


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Son Güncelleme: 09.08.2018 14:34
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