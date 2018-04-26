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"Almanya'da 'Festi Ramazan' şenliğine engel"

Almanya'nın Dortmund kentinde bu yıl 7. kez düzenlenmesi planlanan 'Festi Ramazan' şenliği için kiralanan alanın sözleşmesi ilçe meclisince iptal edildi.

"Almanya'da 'Festi Ramazan' şenliğine engel"

Almanya'nın Dortmund kentinde bu yıl 7. kez düzenlenmesi planlanan 'Festi Ramazan' şenliği için kiralanan alanın sözleşmesi ilçe meclisince iptal edildi.

26 Nisan 2018 Perşembe 14:12
"Almanya'da 'Festi Ramazan' şenliğine engel"

Almanya'da 'Festi Ramazan' şenliğine engel

Almanya'nın Dortmund kentinde bu yıl 7. kez düzenlenmesi planlanan 'Festi Ramazan' şenliği için kiralanan alanın sözleşmesi ilçe meclisince iptal edildi.

Ramazan boyunca süren etkinliğin yapılmasını istemeyen 90 kişinin imza toplayıp 'Dortmund Ost' ilçe meclisine iletmesi sonucu, mecliste yapılan gizli oylamayla kiralanan alanın sözleşmesinin iptal edildiği öğrenildi.

Festi Ramazan Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Özkara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinlikle ilgili tüm izinler alınmasına rağmen ilçe meclisinin siyasi bir karar verdiğini belirtti, karara tepki gösterdi.

Kararın Dortmund ve çevresinde yaşayan Türk toplumunun da tepkisini çektiğini ifade eden Özkara, 'İlçe meclisi siyasi bir karar vermiştir. Dortmund Belediye Başkanını olaya müdahale etmeye çağırıyoruz. Etkinliğin bu yıl da yapılması için alternatif alan arıyoruz.' diye konuştu.

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Özkara şunları kaydetti:

'Bu iptal kararını şaşkınlıkla karşıladık. Meclis 2013 yılındaki şikayetleri mazeret göstererek olumsuz karar vermiştir. Resmi izinleri alabilmemiz için bizden istenilen her şeyi harfiyen yerine getirdiğimizi belediye yetkilileri, zabıtapolis, itfaiye biliyor. Bununla da kalmadık ve 4 bin kişilik ücretsiz otopark yeri ayarladık. Festi Ramazan, insanları ve kültürleri buluşturan bir organizasyondur, Dortmund ve çevresine sosyal, ekonomik ve kültürel yönden katkı sağlamaktadır.'

Dortmund Belediyesinden kendilerine alternatif bir alan göstermelerini beklediklerini vurgulayan Özkara, soruna en kısa sürede çözüm bularak hem organizasyona katılacak esnafı hem de organizasyonu bekleyen yüz binlerce insanı mağdur etmek istemediklerini söyledi. 

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AlmanyaRamazanşenlığiEngeli
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