Almanya'da camiye saldırı

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletindeki Ermannhausen şehrindeki bir caminin duvarlarına tehdit mesajı yazıldı.



Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Ermannhausen Camisi'ne saldıran terör örgütü PYD/PKK yandaşları, caminin duvarlarını, tehdit içerikli yazılar yazarak kirletti.



Kimliği bilinmeyen kişi ya da kişilerce düzenlenen saldırı yüzünden binada maddi zarar meydana geldi.



Sosyal medya hesabından saldırıya tepki gösteren AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, saldırıyı esefle kınayarak cami cemaatine geçmiş olsun dileğinde bulundu.Yeneroğlu, Alman hükümetinden ve emniyet güçlerinden bu tür saldırılara "sıfır tolerans" gösterilmesini, gerekli önlemlerin alınmasını beklediklerini ifade etti.