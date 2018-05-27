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Almanya'da camiye saldırı

Almanya'nın başkenti Berlin'de Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Yunus Emre Camisi’ne sabah kimliği bilinmeyen kişilerce saldırı düzenlendiği bildirildi.

Almanya'da camiye saldırı

Almanya'nın başkenti Berlin'de Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Yunus Emre Camisi’ne sabah kimliği bilinmeyen kişilerce saldırı düzenlendiği bildirildi.

27 Mayıs 2018 Pazar 13:32
Almanya'da camiye saldırı

Almanya'nın başkenti Berlin'de Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Yunus Emre Camisi’ne sabah kimliği bilinmeyen kişilerce saldırı düzenlendiği bildirildi.
Wedding semtinde bulunan Yunus Emre Camisi'nin kapısına ve giriş bölümüne terör örgütü YPG/PKK yandaşı olduğu tahmin edilen kişi ya da kişilerce "Afrin" ve Almanca tehdit mesajı yazıldı.
Cami Derneği Başkanı Kenan Kurtbecer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırının camide sabah namazı kılındığı sırada gerçekleştirildiğini belirterek, "Cemaatimiz saat 03.55 civarında camiye giriyor. Cemaatimiz camiye girdikten sonra 03.55 ile 04.09 arasında bu menfur saldırı gerçekleşmiş oluyor. 04.09'da camiden çıkan bir vatandaşımız bunları tahmin edersem rahatsız ediyor. Rahatsız edildikleri için sadece bu boyama işi ile geçiştiriyorlar. Allah göstermesin taşlar ile de saldırı gerçekleştirilecekti ama cemaatin onları rahatsız etmesinden dolayı kaçıyorlar." dedi.

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Kurtbecer, camiden çıkanların saldırganları görüp görmediğine ilişkin soruya da "Hayır içeriden sesin geldiğini duyduklarında saldırganlar kaçıyor." cevabını verdi.
Olayın ardından hemen polise haber verildiğini anlatan Kurtbecer, polisin gerekli incelmeyi yaptığını, Türkiye'nin Berlin Başkonsolosu Mustafa Çelik'in de camiye gelerek bilgi aldığını kaydetti.
Terör örgütü YPG/PKK yandaşları yıl başından beri Almanya'da camilere ve Türk işletmelerine yönelik çok sayıda saldırı gerçekleştirdi.
 

Son Güncelleme: 27.05.2018 17:14
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