Almanya'da başsız ceset paniği

Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletindeki Winstadt kasabası yakınlarındaki Reims Kanalı’na atılan cansız manken paniğe yol açtı. Bir kişinin başsız ceset gördüğü ihbarı üzerine olay yerine giden polis ve itfaiye ekipleri, cansız manken ile karşılaştılar.

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletindeki Winstadt kasabası yakınlarında Reims Kanalı'nda yürüyüş yapan bir kişinin başsız ve kan içinde bir ceset gördüğü ihbarı üzerine polis ve itfaiye ekipleri harekete geçti. İhbarı yapan kişi, çok korktuğunu belirtti.



Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, cansız manken ile karşılaştılar. Polis sözcüsü ise, etrafın karanlık olması nedeniyle cansız mankenin ilk bakışta başı kesilmiş bir kadın vücudu olarak göründüğünü ifade ederek, olayla ilgili araştırma başlatıldığını bildirdi.