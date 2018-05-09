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Almanya'da Başörtüsüyle Öğretmenlik Talebine Ret!

Almanya'da bir ilkokulda başörtülü öğretmenlik yapmak isteyen kadının bu talebi mahkemece reddedildi.

Almanya'da Başörtüsüyle Öğretmenlik Talebine Ret!

Almanya'da bir ilkokulda başörtülü öğretmenlik yapmak isteyen kadının bu talebi mahkemece reddedildi.

09 Mayıs 2018 Çarşamba 16:37
Almanya'da Başörtüsüyle Öğretmenlik Talebine Ret!

Almanya'da bir ilkokulda başörtüöğretmenlik yapmak isteyen kadının bu talebi mahkemece reddedildi.

Berlin İş Mahkemesinde görülen davada kararını açıklayan Hakim Arne Boyer, ilkokulda başörtüsüyle çalışmak isteyen ve Berlin eyaletine dava açan öğretmenin talebinin reddedildiğini duyurdu. 

Berlin eyaletinde, okullarda dini sembol taşınmasını yasaklayan "Tarafsızlık Yasası”nın geçerli olduğuna işaret eden Boyer, mahkeme heyetinin bu yasanın anayasaya uygunluğundan şüphe etmediğini belirtti. Boyer, öğretmenin mahkemeye yaptığı şikayetin dayanağı olmadığını savundu.

Kararın sadece bu davayla ilgili olduğunu ve genel olarak sorunu çözmediğini aktaran Boyer, Berlin'de uygulanan Tarafsızlık Yasası'nı Anayasa Mahkemesi'nin de değerlendirmesi gerektiğini kaydetti.

Okul yönetiminin, öğretmeni başörtüsü ile ders verebileceği başka bir okula gönderdiğini ifade eden Boyer, "Okul yönetimi başka türlü davranamazdı." dedi.

Boyer, kararla ilgili temyiz yolunun açık olduğunu da aktardı.

Öte yandan, davayı izleyen sivil toplum örgütlerinden Inssan e.V derneğinden Zeynep Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada, mahkemenin verdiği karadan dolayı üzgün olduğunu belirterek, kararın hakimin ifade ettiği gibi genel bir karar olmadığını söyledi.

Davada kararın açıklanacağı duruşmaya sadece öğretmenin avukatı katıldı.

OLAY

Berlin eyaletine dava açan öğretmen, burada görevlendirildiği ilkokulda bir gün çalışmış, ancak başörtüsü taktığı için meslek lisesine gönderilmişti.

Başörtülü çalışmanın mümkün olduğu meslek lisesinde ders vermek için yeterliliği olmayan öğretmen "hoşgeldin sınıfında" görevlendirilmiş, ancak ilkokula dönmek istemişti.

Berlin-Brandenburg Eyalet İş Mahkemesi, geçen yıl Berlin'de bir ilkokulda öğretmen olarak çalışmasına izin verilmeyen başörtülü kadına ayrımcılık uygulandığını kararlaştırmış ve Berlin eyaletinin öğretmene tazminat ödenmesine hükmetmişti.

 


Son Güncelleme: 09.05.2018 20:03
Anahtar Kelimeler:
AlmanyaBaşörtüÖğretmenRet
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