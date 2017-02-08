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08 Şubat 2017 Çarşamba 15:31

"Almanya'da 5,7 Milyon Yaşlı Yoksulluk Riski Altında"

'Almanya'da 5,7 Milyon Yaşlı Yoksulluk Riski Altında'
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Almanya'da yoksulluk veya sosyal dışlanmaya maruz kalan yaşlı nüfusun geçen yıl yaklaşık 5,7 milyona ulaştığı bildirildi.

Almanya Sol Parti (Linke) Federal Meclis Milletvekili Sabine Zimmermann’ın, Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) kaynak gösterdiği verilerine göre, ülkede yoksulluk veya sosyal dışlanmaya maruz kalan yaşlı nüfus son yıllarda önemli bir artış kaydetti.

2010 yılında, 55 yaş ve üstü 4,9 milyon insan bu durumdan etkilenirken, geçen yıl bu sayı 5,7 milyona kadar yükseldi. Ayrıca, 2015 yılında Almanya'da 55 yaş ve üzerindeki tüm nüfusun yüzde 20,8'i yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında kaldı.

Zimmermann, Alman Haber Ajansına (DPA) yaptığı açıklamada, yaşlı insanların giderek artan yoksulluğunun, Alman iş gücü piyasasındaki düşük gelir payının yüksekliğini, yaşlılar arasındaki yüksek işsizliği ve yetersiz aylık sorununu yansıttığını kaydetti.

Öte yandan Almanya Federal İstatistik Ofisinin (Destatis) geçen yıl açıkladığı ve 2015 yılını kapsayan verilere göre ise ülke nüfusunun yüzde 20'sine karşılık gelen 16,1 milyon kişi, yoksulluk ya da toplumsal dışlanma riskiyle karşı karşıya kaldı.

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