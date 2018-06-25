Almanya, Bin Ladin'in korumasını sınır dışı edecek
Usame bin Ladin’in bir dönem korumalığını yaptığı iddia edilen ve Almanya’da yaşadığı belirtilen Tunuslu Sami A’nın gözaltına alındığı ve sınır dışı edileceği bildirildi.
Sprenger, Federal Göç ve Mülteciler Dairesi’nin (BAMF) gönderdiği kararda daha önce Sami A’ya tanınan sınır dışı edilmesi engelinin kaldırdığını ifade ederek bu kararla söz konusu kişinin sınır dışı edilebileceğini, bunun Yabancılar Dairesi tarafından hazırlandığını kaydetti.
Sami A’nın 1997’den beri Almanya’da yaşadığı, 2005 yılından itibaren de eşi ve çocuklarıyla Bochum kentinde ikamet ettiği ifade edildi.