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01 Şubat 2017 Çarşamba 15:03

Almanya Başbakanı Merkel Türkiye’ye Gidiyor

Almanya Başbakanı Merkel Türkiye'ye Gidiyor
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MERKEL’İN ZİYARETİNİN GÜNDEMİNDE KIBRIS DA VAR
Almanya Başbakanı Angela Merkel, çalışma ziyaretinde bulunmak üzere yarın Türkiye'ye gidiyor.

AA’nın Türkiye Başbakanlık kaynaklarından aldığı bilgiye göre Merkel, Başbakan Binali Yıldırım'ın davetiyle Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacak.

Merkel'in yarın gerçekleştireceği ziyaret kapsamında, Türkiye-Almanya ikili ilişkileri ve iş birliği, terörizmle mücadele, göç, Kıbrıs çözüm süreci ve Türkiye-AB ilişkilerinin yanı sıra iki ülkenin ortak gündemindeki uluslararası ve bölgesel konuların ele alınması öngörülüyor.

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