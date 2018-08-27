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Almanya Başbakanı Merkel'den Özil konusunda yaşanan tartışmayla ilgili açıklama: “hoşuma gitmedi“

Almanya Başbakanı Merkel'den Özil konusunda yaşanan tartışmayla ilgili açıklama: “hoşuma gitmedi“

27 Ağustos 2018 Pazartesi 06:44
Almanya Başbakanı Merkel'den Özil konusunda yaşanan tartışmayla ilgili açıklama: “hoşuma gitmedi“

“TARTIŞMA BİÇİMİ HOŞ DEĞİL... CİDDİYE ALMAK VE KONUŞMAK GEREKİR"

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ırkçı saldırılar nedeniyle Almanya Milli Takımı'ndan ayrılan Mesut Özil konusunda ülkede yaşanan tartışma biçiminin hoşuna gitmediğini söyledi.
Merkel, Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD’de yayınlanan bir programa katılarak, sorulara cevap verdi.
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’in geçen hafta göçmenlerle “Kahve sofrasında” bir araya gelerek “Birinci ve ikinci sınıf vatandaş yoktur." sözleriyle ırkçılığa karşı bir açıklama yaptığının hatırlatılması üzerine Merkel, kendisinin de geçmişte göçmen kökenli gençlere sıkça “Ben sizin başbakanınızım.” dediğini aktardı.
Türk asıllı futbolcu Mesut Özil ile ilgili yaşanan tartışmaya da değinen Merkel, "Fotoğrafın doğru veya yanlış olduğu konusunda farklı fikirlerde olunabilir. Ancak ardından yaşanan tartışma biçimi kısmen hiç hoşuma gitmedi." değerlendirmesinde bulundu.
Merkel, bu konuda net bir görüşe sahip olduğunu belirterek, “İster Özil olsun ister başkası olsun, göçmen kökenli birisi 'Bana bu toplumda düzgün bir şekilde davranılmıyor’ diyorsa, bunu en azından ciddiye almak ve konuşmak gerekir." ifadesini kullandı.
Türk kökenlilerle yaptığı bir görüşmede liseye giden başörtülü bir kızın kendisine "Ben Friedrichstrasse’de (Berlin’de bilinen bir cadde) yürüdüğümde benim matematikte pekiyi aldığıma kimse inanmaz. Bunu gözlere baktığımda anlıyorum." dediğini aktaran Merkel, “Bunu ciddiye almak gerektiğini düşünüyorum. Benim böyle bir deneyimim yok." şeklinde konuştu.
Merkel, Cumhurbaşkanı Steinmeier’in sözlerini önemli bulduğunu ve “Kahve sofrasını" düzenlemesini de harika bir fikir olarak gördüğünü kaydetti.
Almanya’da yaşanan zorunlu askerlik konusunda görüşlerini dile getiren Merkel, zorunlu askerliğin yeniden yürürlüğe girmesine karşı olduğunu belirtti.
Türk asıllı Alman futbolcular Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın yanı sıra İngiltere Premier Lig'de oynayan milli futbolcu Cenk Tosun, mayıs ayında bir etkinlik çerçevesinde TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Londra'da buluşarak fotoğraf çektirmiş ve formalarını hediye etmişlerdi.
Bu fotoğrafın ardından Almanya'da Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'a linç kampanyasına varan ırkçı saldırılar ile eleştiriler yapılmış ve Mesut Özil, Rusya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2018 Dünya Kupası'ndan sonra kendisine yönelik ırkçı ve ayrımcı saldırılar yapıldığı gerekçesiye Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını sosyal medyadan yaptığı açıklamayla duyurmuştu.
 

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Son Güncelleme: 27.08.2018 10:04
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