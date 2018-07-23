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Almanya Başbakanı Merkel'den Mesut Özil açıklaması

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Mesut Özil’in Almanya Milli Takımını bırakmasına ilişkin, "Mesut Özil’in kararını saygıyla karşılıyoruz" dedi.

Almanya Başbakanı Merkel'den Mesut Özil açıklaması

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Mesut Özil’in Almanya Milli Takımını bırakmasına ilişkin, "Mesut Özil’in kararını saygıyla karşılıyoruz" dedi.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 21:43
Almanya Başbakanı Merkel'den Mesut Özil açıklaması

Almanya Başbakanı Merkel'den Mesut Özil açıklaması

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Mesut Özil’in Almanya Milli Takımını bırakmasına ilişkin, "Mesut Özil’in kararını saygıyla karşılıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çektirdiği fotoğraf sonrası özellikle Alman medyasının saldırısına uğrayan Mesut Özil dün yaptığı açıklamayla Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıklamıştı. Türk asıllı Alman futbolcunun verdiği bu kararla ilgili Alman hükümetinden ilk açıklama Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert'ten geldi. Başbakan Merkel'in Özil'e büyük değer verdiğini ifade eden Seibert, Özil  çok büyük bir futbolcu ve Almanya Milli Takımı'na çok büyük katkılar sundu” diye konuştu.

Mesut Özil'in milli takımdan ayrılmasının ardından çıkan tartışmalar nedeniyle Almanya'nın göçmen politikası hakkında da açıklamalar yapan Seifert, Almanya'daki Türk kökenlilerin büyük bir kısmının başarılı uyumu gerçekleştirdiğini ifade ederek, Almanya'nın göçmen kökenlileri bağrına basmaya devam edeceğini de sözlerine ekledi.

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