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Alman Porsche, Dizel Otomobil Üretmeyecek

Alman Porsche, Dizel Otomobil Üretmeyecek

24 Eylül 2018 Pazartesi 06:42
Alman Porsche, Dizel Otomobil Üretmeyecek

PORSCHE, HİBRİT MODELLERİNE TALEBİN ARTMASI VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞE KATKI SAĞLAMAK İÇİN DİZEL OTOMOBİL ÜRETİMİNİ DURDURACAĞINI BİLDİRDİ 

KARARIN, ANA ŞİRKET VOLKSWAGEN'İN EMİSYON TESTLERİNİN MANİPÜLE EDİLDİĞİNİ KABUL EDEREK TAZMİNAT ÖDEMESİ VE AVRUPA’DAKİ BAZI ŞEHİRLERİN BELLİ YAŞIN ÜZERİNDEKİ DİZEL ARAÇLARI YASAKLAMAYA HAZIRLANMASINDAN SONRA GELMESİ DİKKATİ ÇEKTİ

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen Grubu'nun (VW) lüks otomobil markası Porsche, hibrit modellerine talebin artması ve sürdürülebilirliğe katkı sağlamak için dizel otomobil üretimini durduracağını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, 2022’ye kadar e-hareketliliğe (e mobility) 6 miyar Eurodan fazla yatırım yapılacağı belirtilerek, dizel motorlar yerine elektrikli ve hibrid motorlara odaklanılacağı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Porsche’nin Üst Yöneticisi (CEO) Oliver Blume, şirketin dizeli öcüleştirmediğini belirterek, dizelin önemli bir sürüş teknolojisi olduğunu ve olmaya devam edeceğini belirtti.

Spor otomobil üreticisi olarak dizelin Porsche’da ikincil bir rol oynadığının altını çizen Blume, gelecekte dizel motorsuz çalışmaya kara verdiklerini ve mevcut dizel müşterilerine hizmet vermeye devam edeceklerini ifade etti. Spor otomobilleriyle ünlü olan Porsche, ilk dizel motorlu otomobilini on yıl önce müşterilerine sunmuştu.

Şirketin kararı, ana şirket Volkswagen'in 2015’de dizel motorlar için emisyon testlerini manipüle edildiğini kabul etmesi ve Avrupa’daki bazı şehirlerin belli yaşın üzerindeki dizel araçları yasaklamaya hazırlanmasından sonra gelmesi dikkat çekti.

Bu yılın başında, 2007’in ortasından 2015 yılına kadar dizel motorlar için emisyon testlerini manipüle ettiği gerekçesiyle, Braunschweig Savcılığı Volkswagen’e (VW) 1 milyar Euro para cezası kesmişti.

Alman şirketi, aynı zamanda ABD'de milyarlarca dolarlık para cezası ve müşterilerine de tazminat ödemek zorunda kalmıştı. Şirketin ABD’deki mağdurların tazminat taleplerine karşı 30 milyar Euro ayırdığı Alman basının da yer almıştı.
 

Son Güncelleme: 24.09.2018 09:55
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