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Alman ordusuna AB'den asker alma planı

Almanya ordusundaki askeri personel yetersizliğinin, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin askeri deneyimi olan vatandaşlarıyla giderilmesi tartışılıyor.

Alman ordusuna AB'den asker alma planı

Almanya ordusundaki askeri personel yetersizliğinin, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin askeri deneyimi olan vatandaşlarıyla giderilmesi tartışılıyor.

22 Temmuz 2018 Pazar 20:23
Alman ordusuna AB'den asker alma planı

Alman ordusuna AB'den asker alma planı

Almanya ordusundaki askeri personel yetersizliğinin, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin askeri deneyimi olan vatandaşlarıyla giderilmesi tartışılıyor.

Alman medyasında yer alan habere göre, Almanya silahlı kuvvetlerindeki askeri personel yetersizliğinin, AB üyesi ülkelerde ordu deneyimi olan vatandaşlar aracılığıyla giderilmesi planlanlanıyor.

Alman Haber Ajansı'na (DPA) açıklama yapan bir Savunma Bakanlığı yetkilisi, Alman ordusunun büyüme yolunda olduğunu ve kalifiye insan ihtiyacı bulunduğunu belirterek, tüm seçeneklerin dikkatlice incelendiğini aktardı.

Aynı yetkili, ülkede 2016'da açıklanan yeni güvenlik politikası çerçevesinde AB ülkelerinden Alman ordusuna alımlar yapılabilmesinin gündemde olduğuna işaret ederek, tüm bunların yenilenen insan kaynakları stratejisine dahil olduğunu söyledi.

Sosyal Demokrat Partisi'nin (SPD) savunma politikası sözcüsü Karl-Heinz Brunner de konuyla ilgili Alman medyasına yaptığı açıklamada, ordunun izlediği yeni insan kaynakları stratejisinin yanlış olmadığını fakat Alman vatandaşlığı vaadi verilmesi durumunda ordunun paralı orduya dönüşme tehlikesi olduğunu belirtti.

Aşırı sağcı Almanya İçin Alternatif (AFD) Partisi'nin Meclis Grup Başkanı Alice Weidel ise, asker açığının mecburi askeri hizmetin kaldırılmasından kaynaklandığını ve bu durumun derhal düzeltilmesi gerektiğini söyledi.

Almanya'da 1957 yılında yürürlüğe giren zorunlu askerlik, 1 Temmuz 2011'de kaldırılmıştı. Plan gereği, Alman ordusundaki toplam personel sayısının da 250 binden 185 bine düşürülmesi hedeflenmişti. Zorunlu askerlik kuralı anayasadan çıkarılmamış ancak uygulamada askerlik, gönüllülük esasına dayandırılmıştı.

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