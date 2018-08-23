banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 36°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
90186
ALTIN
232.572
DOLAR
6.1028
STERLİN
7.8177
EURO
6.9689
Tutuksuz yargılanacak
TUTUKSUZ YARGILANACAK
Cinayet zanlısı tutuklu yargılanacak
CİNAYET ZANLISI TUTUKLU YARGILANACAK
Erhürman: “Alo 171 Şikayet Hattına Gelen Şikayetler Mutlaka Değerlendirilecek”
ERHÜRMAN: “ALO 171 ŞİKAYET HATTINA...
Sucuoğlu: “Hükümet Şikayet, Mazeret, Laf Değil, İş Üretmeli”
SUCUOĞLU: “HÜKÜMET ŞİKÂYET, MAZERET..”
banner282

Alman Ordusu Siber Güvenlik Ajansı Kuruyor...

Almanya, kendi siber silahlarını geliştirmek için İçişleri ve Savunma bakanlıkları tarafından desteklenen bir siber güvenlik ajansı oluşturmayı planlıyor.

Alman Ordusu Siber Güvenlik Ajansı Kuruyor...

Almanya, kendi siber silahlarını geliştirmek için İçişleri ve Savunma bakanlıkları tarafından desteklenen bir siber güvenlik ajansı oluşturmayı planlıyor.

23 Ağustos 2018 Perşembe 12:22
Alman Ordusu Siber Güvenlik Ajansı Kuruyor...

Almanya, kendi siber silahlarını geliştirmek için İçişleri ve Savunma bakanlıkları tarafından desteklenen bir siber güvenlik ajansı oluşturmayı planlıyor.

Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt’de yer alan bir haberde, yeni kurulacak ajansla, ülkenin siber güvenlikte yeni teknolojilere ayak uydurmasını kolaylaştırmak ve kendi siber silahlarını geliştirmesine olanak sağlamak hedefleniyor.

Kurulacak yeni siber güvenlik kurumun, ABD Savunma Bakanlığına bağlı İleri Savunma Araştırma Projeleri Ajansı’nı (DARPA) örnek alacak.

Alman siber güvenlik ajansında ilk etapta 20 ile 30 arasında çalışanın 15 milyon avro bütçeyle görev alması, en kısa zamanda da 100 çalışana ve 50 milyon avroluk bütçeye ulaşması planlanıyor.

Alman ordusu Bundeswehr, siber güvenlik konusunda ABD tarafından geliştirilen askeri yazılımlarına bağlı kalırken, yeni kurulan ajansla Alman hükümeti askeri bürokrasiyi azaltarak, siber güvenlikte Ar-ge faaliyetlerini artırmayı hedefliyor.

Ajans aynı zamanda potansiyel olarak askeri olarak kullanılacak sivil teknolojilere de bakacak, bilim ve iş dünyası ile işbirliği yapacak.
 

banner288
Son Güncelleme: 23.08.2018 15:24
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Azerbaycanlı model, bekaretini satışa çıkardı
Azerbaycanlı model, bekaretini satışa çıkardı
Kim Kardashian rezil oldu
Kim Kardashian rezil oldu
''Onunla seks yaptım tuhaf bir duyguydu''
''Onunla seks yaptım tuhaf bir duyguydu''
ABD’den Çin’e yeni vergiler
ABD’den Çin’e yeni vergiler
Tükiye-ABD krizinde son dakika!
Tükiye-ABD krizinde son dakika!
Trump İstihbarat Kuruluna İsrail Yanlısı İsmi Getirdi
Trump İstihbarat Kuruluna İsrail Yanlısı İsmi Getirdi
Fransa’da bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var
Fransa’da bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var
Almanya'dan İran teklifi: ABD'den bağımsız ödeme sistemi oluşturmalıyız
Almanya'dan İran teklifi: ABD'den bağımsız ödeme sistemi oluşturmalıyız
Çin'den ABD'ye 16 Milyar Dolarlık Vergi Misillemesi
Çin'den ABD'ye 16 Milyar Dolarlık Vergi Misillemesi
Kazakistan ile Rusya'dan ortak roket sistemi
Kazakistan ile Rusya'dan ortak roket sistemi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim