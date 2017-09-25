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25 Eylül 2017 Pazartesi 07:06

Alman Medyasında Genel Seçimin Yankıları

Alman gazeteleri, dün ülkede düzenlenen genel seçimin sonucunu &#34;acı zafer&#34; ve &#34;tarihi kayıp'' gibi başlıklarla verdi.

Alman Medyasında Genel Seçimin Yankıları
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BİLD:  "BAŞBAKANIN KABUS GİBİ ZAFERİ"

SÜDDEUTSCHE ZEİTUNG: "BİRLİK PARTİLERİ VE SOSYAL DEMOKRATLAR İÇİN TARİHİ KAYIP"

TAGESSPİEL: "MERKEL İÇİN ACI ZAFER-AFD ÜÇÜNCÜ BÜYÜK GÜÇ"

 Alman gazeteleri, dün ülkede düzenlenen genel seçimin sonucunu "acı zafer" ve "tarihi kayıp'' gibi başlıklarla verdi.

Bild gazetesi, ''Başbakan'ın kabus gibi zaferi'' başlığını kullandığı haberde bundan sonra Almanya'yı kimin yöneteceği konusunda Başbakan Angela Merkel'in elinde "Jamaika" olarak adlandırılan CDU, FDP ve Yeşiller koalisyonu seçeneğinin bulunduğuna işaret etti.

SüddeutscheZeitung gazetesi, ''Birlik partileri ve Sosyal Demokratlar için tarihi kayıp'' başlıklı haberinde aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisinin (AfD) iki haneli rakamlarla Federal Meclis'e (Bundestag) girdiğini vurguladı.
Birlik partileri için ''1-0 kaybettiler'' ifadesi kullanılan haberde, artık meclisin yeni bir dönüm noktasına geldiği ve herkesin suçlamak için bir baş suçlu bulduğu belirtildi.

Tagesspiegel gazetesi de ''Merkel için acı zafer-AfD üçüncü büyük güç'' başlığını atarak Merkel'in partisi CDU'nun galip gelmesine karşın tarihi bir oy kaybına uğradığına dikkati çekti.

Martin Schulz'un Sosyal Demokrat Partisinin (SPD) de oy kaybettiği ve bu nedenle muhalefette kalmayı tercih edebileceği tahmininde bulunulan haberde, Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ilk kez aşırı sağcıların meclise girdiklerinin altı çizildi.

FrankfurterAllgemeineZeitunng gazetesi, haberinde, Birlik Partilerinin oy kaybına uğramalarına rağmen kazandıkları seçimde SPD'nin çok kötü bir sonuç aldığı yorumunda bulundu.

Haberde şu değerlendirmelere yer verildi:

"CDU/CSU yine Almanya Federal Meclisindeki en güçlü siyasi parti olmayı başardı. Şu an büyük koalisyonun küçük ortağı SPD'nin seçmenler tarafından cezalandırılması sonucu Merkel dördüncü kez aynı göreve gelebilecek. SPD ana muhalefet partisi olacağından CDU'nun iktidara devam etmesi için FDP ve Yeşiller ile ortaklık kurabilmesi gerekiyor. Merkel'in Yeşiller ile temas kurma konusunda bir sıkıntısı bulunmuyor ancak CSU'nun federal düzeyde oy kaybetmiş olması ve önümüzdeki sene Bavyera eyaletindeki meclis seçimleri sebebiyle aynı durum söz konusu değil."

DieWelt gazetesi de ''Birlik partileri güçlü kayıpta, SPD rekor düşüşte, AfD ise 3. büyük güç'' başlığını kullandığı haberinde, aşırı sağcı AfD'nin meclise girdiğine dikkati çekerek, Merkel'in önünde Jamaika koalisyonu seçeneğinin olduğunu yazdı.

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