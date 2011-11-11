Alman Meclisi, Türkler İçin Çifte Vatandaşlığı Reddetti

Vatandaşlık Yasası'nın yenilenmesine ilişkin muhalefetteki Sosyal Demokrat Parti (SPD) tarafından sunulan yasa değişikliğini reddetti.



Söz konusu yasa tasarısı, yabancıların Almanya'da doğan çocuklarına sürekli olarak çifte vatandaşlık verilmesini öngörüyordu.

Almanya'da geçerli olan mevcut uygulamaya göre, Almanya'da doğan göçmen ailelerin çocukları doğrudan çifte vatandaş oluyor, ancak 18 ile 21 yaşları arasında iki vatandaşlıktan birini seçmek zorunda

bırakılıyor.

Bu uygulama teoride AB ülkesi vatandaşları için de geçerli olmasına rağmen söz konusu ülkelerin vatandaşları istediği takdirde çifte vatandaş olabiliyor.

Türkiye'den Almanya'ya işçi göçünün 50. yıldönümü etkinlikleri için aybaşında Almanya'yı ziyaret eden Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, çifte vatandaşlık hakkının Türklerden esirgenmesini ayrımcılık olarak nitelemişti.