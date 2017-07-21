Alman İstihbaratından Türkiye Açıklaması

FEDERAL ANAYASAYI KORUMA TEŞKİLATI BAŞKANI MAASSEN: "TÜRKİYE'Yİ EN SON GEÇEN YILKİ DARBE GİRİŞİMİNİN ARDINDAN VE TÜRK İÇ POLİTİKASINDAKİ DEĞİŞİMDEN SONRA İSTİHBARAT SERVİSİ OLARAK SADECE PARTNER OLARAK DEĞİL, ALMANYA’DAKİ ETKİ OPERASYONLARI AÇISINDAN DA KARŞIT OLARAK GÖRÜYORUZ"

Almanya'nın iç istihbarat servisi Anayasayı Koruma Teşkilatının (BfV) Başkanı Hans-Georg Maassen, Türkiye’yi sadece partner olarak değil, "Almanya’daki etki operasyonlarından dolayı bir karşıt olarak da gördüklerini" söyledi.



Maassen, Spiegel dergisine yaptığı açıklamada, Türk istihbarat elemanlarının kısmen statülere aykırı bir şekilde hareket ettiklerini ileri sürdü.

Almanya’daki Türk toplumuna yönelik yoğun etkileme girişimi olduğunu ileri süren Maassen, bunu endişeyle karşıladıklarını kaydetti.

Maassen, "Türkiye’yi en son geçen yılki darbe girişiminin ardından ve Türk iç politikasındaki değişimden sonra istihbarat servisi olarak sadece partner olarak değil, Almanya'daki etki operasyonları açısından da karşıt olarak görüyoruz." ifadesini kullandı.