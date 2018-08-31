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Alman Hükümetinden İdlib Uyarısı; “Felakete Yol Açar”

Alman Hükümet Sözcü Yardımcısı Ulrike Demmer, Suriye rejiminin, İdlib ve çevresine yönelik olası askeri operasyonunun insani felakete yol açacağı uyarısında bulundu.

Alman Hükümetinden İdlib Uyarısı; “Felakete Yol Açar”

Alman Hükümet Sözcü Yardımcısı Ulrike Demmer, Suriye rejiminin, İdlib ve çevresine yönelik olası askeri operasyonunun insani felakete yol açacağı uyarısında bulundu.

31 Ağustos 2018 Cuma 12:54
Alman Hükümetinden İdlib Uyarısı; “Felakete Yol Açar”


Alman Hükümet Sözcü Yardımcısı Ulrike Demmer, Suriye rejiminin, İdlib ve çevresine yönelik olası askeri operasyonunun insani felakete yol açacağı uyarısında bulundu.
Demmer, Berlin’de düzenlenen basın toplantısında, Alman hükümetinin, Suriye’nin kuzeybatısındaki durumun tırmanması nedeniyle "çok endişeli" olduğunu belirtti.
Olası operasyonun, koruma talep eden yüz binlerce insanı doğrudan Türk sınırına gitmeye sevk edebileceğine dikkati çeken Demmer, "Suriye rejiminin, İdlib ve çevresine yönelik geniş çaplı askeri operasyonu insani felakete yol açar." dedi.
Sözcü Demmer, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaklaşık iki hafta önce Meseberg’de yaptığı görüşmede, İdlib’de insani felaketin önlenmesi gerektiğini vurguladığını aktardı.
Rusya’dan öncelikle Suriye rejiminin gerilimi tırmandırmasına engel olmasının istendiğini belirten Demmer, böylelikle insani felaketin önlenmesini beklediklerini kaydetti.
Demmer, insani yardım kuruluşlarının İdlib ve çevresine engel çıkarılmadan girişlerine izin verilmesinin de önemli olduğunu vurguladı.
Öte yandan toplantıya katılan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Adebahr da Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas’ın 5-6 Eylül'de Türkiye'ye ziyaret gerçekleştireceğini belirtti.
Maas’ın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ankara'da görüşeceğini ifade eden Adebahr, burada ikili ilişkiler ve Suriye’deki gelişmeler dahil uluslararası konuların ele alınacağını söyledi.
 

Son Güncelleme: 31.08.2018 15:56
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