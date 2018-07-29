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Alman Bakan’dan itiraf: Irkçılık yeniden yükseliyor

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Mesut Özil tartışmalarının ülkede ırkçılığın yeniden yükseldiğini gösterdiğini belirterek, yaşananların itibarlarına zarar verdiğini söyledi.

Alman Bakan’dan itiraf: Irkçılık yeniden yükseliyor

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Mesut Özil tartışmalarının ülkede ırkçılığın yeniden yükseldiğini gösterdiğini belirterek, yaşananların itibarlarına zarar verdiğini söyledi.

29 Temmuz 2018 Pazar 20:19
Alman Bakan’dan itiraf: Irkçılık yeniden yükseliyor

Alman Bakan’dan itiraf: Irkçılık yeniden yükseliyor

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Mesut Özil tartışmalarının ülkede ırkçılığın yeniden yükseldiğini gösterdiğini belirterek, yaşananların itibarlarına zarar verdiğini söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Alman Bild Gazetesine röportaj verdi.

Maas, Türk kökenli Alman vatandaşı ve Alman milli takımı eski futbolcusu Mesut Özil’in Londra’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la resim çektirmesinin ardından yaşanan tartışmaların Almanya’nın itibarını zedelediğini belirtti.

Almanya'da ırkçılık yeniden yükseliyor

Özil’in Alman Milli Takımı’nı bırakmasının göç tartışmalarını tetiklediğini belirten Maas, “Son yapılan tartışmalar ve Almanya’da yaşayan göçmenlerin ve Yahudilerin maruz kaldığı ırkçı saldırıların sayısının artması, bu artış Almanya için utanç verici bir durumdur. Bu tartışmalar Almanya’nın uluslararası itibarına zarar veriyor. Yaşanılan bu gelişmeler Almanya’da ırkçılığın yeniden yükseldiğini gösteriyor” dedi.

Maas, “Ülkemizde yaşayan yabancı kökenliler Almanya’da kendilerini tehdit altında görmemelidir. Bunun için hep birlikte daha hoşgörülü olmamız için çok çalışmalıyız" ifadelerini kullandı.

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