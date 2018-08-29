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Alkollü araç kullanan Fransız belediye başkanı gözaltına alındı

Paris'in banliyölerinde Vitry-Sur-Seine Belediye Başkanı Jean-Claude Kennedy, alkollü olarak kullandığı aracıyla motosiklete çarptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Alkollü araç kullanan Fransız belediye başkanı gözaltına alındı

Paris'in banliyölerinde Vitry-Sur-Seine Belediye Başkanı Jean-Claude Kennedy, alkollü olarak kullandığı aracıyla motosiklete çarptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 20:19
Alkollü araç kullanan Fransız belediye başkanı gözaltına alındı

Paris'in banliyölerinde Vitry-Sur-Seine Belediye Başkanı Jean-Claude Kennedy, alkollü olarak kullandığı aracıyla motosiklete çarptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Fransız basınında yer alan haberlerde, Belediye Başkanı Kennedy alkollü araç kullandığı gerekçesiyle dün akşam gözaltına alındığına yer verildi.

Haberlerde, 66 yaşındaki Kennedy'nin Paris'in Maisons-Alfort banliyösünde alkollü araç kullanırken kırmızı ışıkta durmadığı ve bir motosiklete çarptığı belirtildi.

Yaralanan 62 yaşındaki motorsiklet sürücünün hastaneye kaldırıldığı ifade edilerek, yapılan testlerde Kennedy'nin kanındaki alkol oranının yasal sınırın iki katı olarak tespit edildiği bildirildi.

Haberlerde, Kennedy hakkında soruşturma başlatıldığı bilgisi paylaşıldı.

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