Alıcı: Mucize Bebek / Yer: Türkiye'nin doğusu

Van'da enkazdan kurtarılan ve depremin simgesi haline gelen mucize bebek Azra'ya Teksas’tan bir kadının yolladığı hediyeler duygulandırdı. Paketin üzerinde ‘Depremde kurtarılan bebek / Türkiye'nin doğu bölgesi’ yazmasına karşın paket Azra bebeğe ulaştı.

Mucize bebeğe ABD'den hediye Azra bebeğe, Teksas'tan duygulandıran hediye.

Van’da 23 Ekim’de meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremde 14 günlükken enkaz altında kalan ve 2 gün sonra kurtulan ’mucize bebek’ Azra’ya, Amerika Birleşik Devletleri’nden (ABD) hediye kıyafetler geldi. Çok şaşırdıklarını söyleyen babaannesi Gülsade Karaduman, "Bu olay bizi duygulandırdı" dedi. Van ve Erciş’i vuran ilk depremde Erciş’te yıkılan binanın üçüncü katındaki dairede oturan Karaduman ailesinin 5 ferdinden Dr. Ahmet Karaduman hemen, torunu Azra 47 saat sonra, ardından da gelini Semiha ve eşi Gülsade Karaduman sağ kurtulmuş, oğlu Sinan Karaduman ise yaşamını yitirmişti. Sivas’ta ailesinin yanında büyüyen Azra bebeğe olan ilgi dünyanın çeşitli yerlerine kadar ulaştı. en son ABD’den aileye ulaşan bir paket şaşkınlık ve mutlulukla karşılandı.

‘BENİM DE ÜÇ TORUNUM VAR’ 2 aylık olan ve gelişimini sağlıklı bir şekilde sürdüren Van depreminin simgesi Azra bebeğe ABD’nin Teksas eyaleti Greenville kentinden bir yardım paketi gönderildi. İçerisinde el örgüsü kazak, 5 çift çorap ve 2 bebek takımı gibi çocuk kıyafetlerinin bulunduğu paketi Wealters Cooper adlı kadının gönderdiği belirlendi.

Paketle birlikte gelen notta Cooper, olayla ilgili duygularını paylaştı. Bebeğin enkazdan yalın ayak çıkarıldığı anları gösteren fotoğrafları The Dallas Morning News gazetesinin ’Türkiye’de deprem, enkazda sevinç’ başlıklı manşet haberinden okuduğunu belirten Cooper, çiçek desenli kartpostala yazdığı bilgilerde kendisinin de 3 torunu bulunduğunu belirterek Azra bebek ve ailesine iyi dileklerini sundu ve söz konusu gazeteyi de aileye gönderdi.

ÖNCE VAN’A SONRA SİVAS’A GİTTİ Hediye paketin 26 Ekim’de Teksas Grenville’den postaya verildiği ve adres bilinmediği için Baby Azra Karaduman yazarak depremde kurtarılan bebek anlamına gelen "Earthquake Rescue Baby" ve adres kısmına ise Türkiye’nin doğu ili anlamındaki "Eastern Province Turkey" ibaresiyle gönderdiği belirlendi. Gönderilen paketten 5 çift çorap ile el örgü kazak, tulum, şapka, patik ve eldivenden oluşan 2 bebek takımı çıktı.

Ayrıca içine aileye yazılan not ile gazetenin bir nüshasının da konulduğu görüldü. Erciş’e giden paketin Azra bebeğe geldiğini fark eden yetkililer, telefonla dede Ahmet Karaduman’a ulaşarak Sivas’taki adresini aldı. Erciş’ten gönderilen paket 3 gün önce aileye ulaştı.

’KAZAK ÖRÜP GÖNDERMİŞLER’ Azra bebeğin kendisi gibi enkaz altından çıkan babaannesi Gülsade Karaduman, paket kendilerine ulaştığı zaman büyük bir şaşkınlık yaşadıklarını ve çok mutlu olduklarını belirterek, "Gelen birçok şeyi aslında kabul etmiyoruz.

Ama ta Amerika’dan göndermişler. Dünyanın öbür ucundan yavrumuza kazak örüp göndermişler. Gönderen kişinin de 3 tane torunu varmış. Duyarlılar demek ki Allah onlardan razı olsun. Çok mutlu olduk." diyerek gözyaşı döktü. Kendilerine ulaşan mektupta Cooper’in kendi torununa ördüğü kazağı gönderdiğini öğrendiklerini söyleyen Karaduman, bunun ayrıca mutluluk verici olduğunu kaydetti. Gelen hediyeleri saklayacaklarını dile getirdi. 2 kilo 300 gram olarak dünyaya gelen Azra bebeğin şu anda anne sütü ve mama ile beslenerek 4 kilo 300 grama ulaştığı bildirildi. Azra bebeğin her hangi bir sağlık problemi bulunmadığı bildirildi.