Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 22°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102599
ALTIN
178.817
DOLAR
4.2212
STERLİN
5.7243
EURO
5.0509
Girne'de fuhuş operasyonu
GİRNE'DE FUHUŞ OPERASYONU
Serdarlı-Lefkoşa yolunda kaza: “4 yaralı”
4 KİŞİ YARALANDI
5 kişi tutuklandı
5 KİŞİ TUTUKLANDI
Bugün elektrik kesintisi var
ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
banner256
Flaş Haber
Girne'de fuhuş operasyonu
Kapat

Alex Telles adım adım Chelsea’ye

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, bir dönem Galatasaray’da da forma giyen sol bek Alex Telles’i 45 milyon euro karşılığında kadrosuna katıyor.

Alex Telles adım adım Chelsea’ye

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, bir dönem Galatasaray’da da forma giyen sol bek Alex Telles’i 45 milyon euro karşılığında kadrosuna katıyor.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 21:58
Alex Telles adım adım Chelsea’ye

Alex Telles adım adım Chelsea’ye

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, bir dönem Galatasaray’da da forma giyen sol bek Alex Telles’i 45 milyon euro karşılığında kadrosuna katıyor.

Gelecek sezon Premier Lig şampiyonluğu için iddialı bir takım kurmaya hazırlanan Chelsea transfer çalışmalarına şimdiden başladı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Chelsea‘nin transfer listesindeki futbolculardan biri de Porto’da forma giyen 26 yaşındaki sol bek oyuncusu Alex Telles. 2013-14, 2014-15 ve 2015-16 sezonlarında Galatasaray‘da forma giyen Brezilyalı sol bek, 6,5 milyon euro’ya Porto’ya transfer olmuştu.

İngiliz basınındaki haberlere göre; Chelsea’nin Alex Telles için Porto’ya ödemeye hazırlandığı bonservis ücreti 45 milyon euro.

Bu transferin gerçekleşmesi durumunda Galatasaray’ın da kasasına para girecek.

Alex Telles’in Porto’ya transfer olduğu 12 Temmuz 2016 tarihinde sarı kırmızılı kulüp, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na şu açıklamayı yapmıştı:

“Profesyonel futbolcularımızdan Alex Telles’in transferi konusunda FC Porto (Porto) kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre Porto kulübü Şirketimize 6.500.000 Euro net bonservis bedeli ödeyecektir. Oyuncunun gelecekte üçüncü bir kulübe transferi durumunda Porto Kulübü Şirketimize satış karının 10%’unu ödeyecektir.”

Bu transferin 45 milyon euro’ya gerçekleşmesi durumunda Galatasaray’ın kasasına, kar payı olan 38,5 milyon euro’nun 3,8 milyon euro’su girecek.

Anahtar Kelimeler:
İngilterePremier Lig
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kupa Liverpool’a, para Southampton’a
Kupa Liverpool’a, para Southampton’a
AB'nin “Açık Kapı Günü“ büyük ilgi gördü
AB'nin “Açık Kapı Günü“ büyük ilgi gördü
Nükleer anlaşmanın mimarı Kerry'den “gölge diplomasisi“
Nükleer anlaşmanın mimarı Kerry'den “gölge diplomasisi“
Cammu Keşmir'deki çatışmalarda 4 ölü
Cammu Keşmir'deki çatışmalarda 4 ölü
NASA'nın yeni insansız uzay aracı InSight, Mars'a doğru yola çıktı
NASA'nın yeni insansız uzay aracı InSight, Mars'a doğru yola çıktı
İsrail askerleri Gazze'de 6 Filistinliyi yaraladı
İsrail askerleri Gazze'de 6 Filistinliyi yaraladı
Doğu Asya’da yükselen güçler rekabeti: “Çin ve Hindistan”
Doğu Asya’da yükselen güçler rekabeti: “Çin ve Hindistan”
Batı Balkanlar 24 Haziran'daki seçimleri bekliyor
Batı Balkanlar 24 Haziran'daki seçimleri bekliyor
Tunus, Yarın Devrimden Sonraki İlk Yerel Seçimler İçin Sandığa Gidiyor...
Tunus, Yarın Devrimden Sonraki İlk Yerel Seçimler İçin Sandığa Gidiyor...
Ruhani'den Telegram'ın Kapatılmasına Eleştiri!
Ruhani'den Telegram'ın Kapatılmasına Eleştiri!

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim