Alessandra Ambrosio kumsalda görüntülendi

Brezilyalı model Alessandra Ambrosio Los Angeles'ta bir kumsalda görüntülendi



Brezilyalı model Alessandra Ambrosio Los Angeles'ta bir kumsalda siyah bikinisiyle tüm dikkatleri üzerine topladı.

Ambrosio voleybol oynayarak keyifli saatler geçirdi.

Ambrosio, "Her zaman istediğimi yedim. Çok fazla yemem ancak her şeyden az az yerim. Çoğu insan yemediği için zamanını yiyecekleri düşünerek geçirir, kendilerini mutsuz eder" diyor.

Gün içinde yediklerini şöyle özetliyor; "Sabah bir İngiliz muffin, jambonlu yumurta ve kahve, öğlen japon mutfağından bir çorba, salata, baharatlı tuna balığı. Öğleden sonra birkaç fındık ve şeker yerim.

Gece uçakla seyahat ederken uçakta verilen yiyecekler ekmek, salata, kuşkonmaz, somon, balık, pirinç, sebze, ince peynir dilimleri, bir bardak şarap içerim. Bunların hepsi çok az olarak bir tabakta gelir."

Ambrosio, kardiyo egzersizlerini çok seviyor. 2008 yılında bebek sahibi olduktan sonra "Bu yıl kilolarımı squat ve saldırı sporları yaparak veriyorum. Doğumdan sonra şeker ve ekmek olmayan çok sağlıklı bir diyet uyguladım. Gebelik kilolarını vermek içi günde 2 saat ağırlık kaldırma, tırmanma, yürüyüş, squat ve saldırı sporları yaptım"

Kendi moda markasını yaratan ünlü model, bu yıl Gucci, Dolce & Gabbana ve Calvin Klein markalarıyla yaptığı kampanyalardan 5 milyon kazandı. Toplam serveti 60 milyon dolar.