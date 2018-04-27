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Aldatıldı plan yaptı! Hem kendini hem eşinin sevgilisini öldürdü

ABD'de akademisyen kocasının kendisini aldattığını öğrenen kadın kurnaz bir plan yaptı, kıyafet değiştirerek eşinin sevgilisinin evine gitti. Aldatılan eş hem kendini hem genç kadını öldürdü.

Aldatıldı plan yaptı! Hem kendini hem eşinin sevgilisini öldürdü

ABD'de akademisyen kocasının kendisini aldattığını öğrenen kadın kurnaz bir plan yaptı, kıyafet değiştirerek eşinin sevgilisinin evine gitti. Aldatılan eş hem kendini hem genç kadını öldürdü.

27 Nisan 2018 Cuma 00:53
Aldatıldı plan yaptı! Hem kendini hem eşinin sevgilisini öldürdü

Mark Gerardot ile mutlu bir evliliği olan 48 yaşındaki Jennair Gerardot bir gün kocasının kendisini aldattığını öğrendi. Kocasının ilişki yaşadığı kişi aynı üniversitede bir hafta önce işe giren araştırma görevlisi 33 yaşındaki Meredith Chapman’dı.

PLAN HAZIRLADI

cbsnews’in haberine göre; ikilinin e-posta ve telefon mesajları üzerinden flörtleştiğini öğrenen Jennair, Chapman’i öldürmek için plan yaptı. Mark ve Meredith akşam yemeği için sözleşmişlerdi fakat genç kadın buluşacakları restorana gelmedi. Çünkü Jennair, planını uygulamaya koymuş ve şüphe uyandırmayacak bir şekilde giyindikten sonra Chapman’ın evine gitmişti.

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POLİS CESETLERLE KARŞILAŞTI

Jennair, restoranda sevgilisini bekleyen eşine mesajlar atınca korkunç olay ortaya çıktı. Mark, durumu polise bildirdi. Meredith’in evine giren polis iki kadının cansız bedenleriyle karşılaştı.

ÖNCE SEVGİLİYİ SONRA KENDİNİ ÖLDÜRDÜ

Polisin aktardığı bilgilerde Jennair’in peruk takarak gizlendiği ortaya çıktı. Jennair, tıpkı planladığı gibi Meredith’in eve girmesiyle genç kadını vurmuştu. Yetkililer Jennair’in daha sonra da namluyu kendine doğrultarak intihar ettiğini belirtti.

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