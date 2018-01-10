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Aldatılan kadından duyulmadık intikam yolu!

Aldatılan kadından duyulmadık intikam yolu!

10 Ocak 2018 Çarşamba 23:32
Aldatılan kadından duyulmadık intikam yolu!
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23 yaşındaki Amerikalı Bailey Gibson sevgilisini kendisini aldatırken yakalayınca inanılmaz bir karar aldı.

Uzun süre yas tutan Nevadalı genç kadın, erkek arkadaşının beklemeye değmediğini fark edip çevresindeki insanların beklemediği bir düşüncenin içine girdi…

Gittiği Hıristiyan okullarında erkeklerle konuşması bile yasak olan ve dindar bir çevrede büyüyen genç kadın “Bekaretimi olabilecek en karlı biçimde kaybetmek istiyorum.” dedi.

Bailey’in açıklaması ise şu “Toplum beni sapkın olarak görse de, bunu sorun etmiyorum. Sonuçta bu benim bedenim. Bunny Ranch seks sayesinde yasal olarak para kazanmamı sağlayacak”

Bailey, erkek arkadaşının kendisini aldattığını sevgililer gününde öğrenmiş…

Sonrası da malum; Bailey bir aracı buldu ve bekareti için verilen teklifleri değerlendirmeye hazır olduğunu açıkladı…

Olay ABD basınında geniş yer buldu.

Son Güncelleme: 11.01.2018 18:14
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