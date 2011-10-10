Albayrak Mecliste Rahatsızlandı.

BAŞKANLIK DİVANI İÇİN SEÇİM YAPILIRKEN CTP MİLLETVEKİLİ ALBAYRAK BAYGINLIK GEÇİRDİ; AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI
CTP Gazimağusa Milletvekili Arif Albayrak, meclis genel kurulunda baygınlık geçirdi. Albayrak, meclisteki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Mecliste başkanlık divanı seçimi için oy kullanma işlemlerinin tamamlanıp sayıma geçildiği sırada fenalaşan Albayrak, Meclis’e çağrılan ambulansla hastaneye götürüldü.
Albayrak’ın nabzının yüksek atması sonucu kendini iyi hissetmediğini bazı gazetecilerle milletvekillerine söylediği öğrenildi.
Albayrak’ın rahatsızlanması üzerine Meclis oturumuna da 15 dakika ara verildi.