Albayrak-la Maire Görüşmesi...



Fransa Ekonomi ve Maliye Bakanı Bruno Le Maire, "Cumhurbaşkanı Macron'un söylediği gibi, Albayrak'a Fransa'nın iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilere önem verdiğini söyledim. İki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri güçlendirme konusunda anlaştık." dedi.



Fransız Bakan Le Maire, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından basın açıklaması yaptı.



Albayrak'ı ağırlamaktan memnun olduğunu belirten Le Maire, Türkiye'nin dövizden kaynaklanan ekonomik sıkıntılar yaşadığını herkesin bildiğini söyledi.



Görüşmede bu konuyu ele aldıklarını ifade eden Le Maire, "Türk şirketleri ve halkı için Türkiye'de ekonomik istikrarın sağlanması, Fransa, Türkiye, Avrupa ve herkesin çıkarınadır." değerlendirmesinde bulundu.



Le Maire, Albayrak'ın, Türkiye'nin ekonomik sorunlara karşı aldığı önlemleri anlattığını ve bunları not aldığını kaydetti.



Fransa'nın, Türk hükümetinin bu konuda yaptığı çalışmaları desteklediğini söyleyen Le Maire, "Cumhurbaşkanı Macron'un söylediği gibi, Albayrak'a Fransa'nın iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilere önem verdiğini söyledim. İki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri güçlendirme konusunda anlaştık." ifadelerini kullandı.



Le Maire, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin önemli olduğunu belirterek, şu anda ticari hacmin 14 milyar avro olduğu bilgisini verdi.



"Fransa, Türkiye ile ticaret yapan ve yapmak isteyen tüm Fransız şirketlerini desteklemeye devam edecek." diyen Le Maire, iki ülke arasında 1986 yılında imzalanan iki taraflı vergi sözleşmesini yeniden ele alacaklarını ve bu vesileyle iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin hızlandırılacağını kaydetti.



Le Maire, bunun için gelecek haftalarda bir heyetin Türkiye'ye gideceğini duyurdu.



Görüşmede İran ve ABD'nin nükleer anlaşmadan geri çekilmesi konusunu da ele aldıklarını dile getiren Le Maire, İran nükleer anlaşmasının iyi bir anlaşma olduğunu ve Fransa'nın bu anlaşmanın uygulanmasından yana olduğunu vurguladı.



Le Maire, 2019 yılında Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.

