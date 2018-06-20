Alaska'da müzeden mamut dişi çalındı

ABD'nin Alaska eyaletinde bir müzede sergilenen mamut dişinin çalındığı bildirildi.
ABD Kamu Arazileri İdaresinden yapılan açıklamada, Anchorage şehrindeki CampbellCreek Bilim Merkezi'nde sergilenen yaklaşık 2 metre uzunluğunda ve 45 kilogram ağırlığındaki mamut dişinin 8 Mart'ta çalındığı belirtildi.
İdare, eyaletin sembolü özgün parçayı geri getireceklere 500 dolar ödül verileceğini açıkladı.
Alaska'nın St. Paul Adası'nda 1999'da bulunan fosiller küçük bir mamut popülasyonunun Buzul Çağı'nın son ermesinden 4 bin yıl sonra dahi yaşamaya devam ettiğini ortaya koymuştu.