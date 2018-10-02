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Alaska'da Bir Kişi Ayı Saldırısı Sonucu Öldü

Alaska'da Bir Kişi Ayı Saldırısı Sonucu Öldü

02 Ekim 2018 Salı 07:35
Alaska'da Bir Kişi Ayı Saldırısı Sonucu Öldü

ABD'nin Alaska eyaletinin güneydoğusunda bir maden işçisi ayı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.


Hecla Greens Creek maden şirketinden yetkililer, 18 yaşındaki işçi Anthony David Montoya'nın, eyaletin güneydoğusundaki Admiralty Adası'nda sadece helikopterle ulaşımın sağlandığı bölgede dişi ayı ve iki yavrusunun saldırısı sonucu yaşamını yitirdiğini bildirdi.


Montoya'nın cesedi otopsi için Adli Tıp Merkezine gönderildi.


Bölgeye gittiklerinde ayıların ölüleriyle karşılaştıklarını ifade eden yetkililer, ayıları kimin öldürdüğünün bilinmediğini belirtti.


Yetkililer, bölgede yaşayan ayı sayısının fazla olması nedeniyle maden çalışanlarının ayılara karşı neler yapılabileceği konusunda eğitim aldığını kaydetti.


Admiralty Adası'nda yaklaşık bin 500 boz ayının yaşadığı sanılıyor.

Son Güncelleme: 02.10.2018 11:00
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