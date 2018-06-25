AKPM'ye İsviçreli Başkan

İsviçreli politikacı Liliane Maury-Pasquier, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisinin (AKPM) başkanlığına seçildi.

AKPM Yaz Dönemi Genel Kurulu Strazburg'da başladı.

AKPM'nin en yaşlı üyesi sıfatıyla oturumu açan İngiliz üye Sir Roger Gale, başka bir aday olmadığı için oy kullanmaya gerek kalmadığını ve İsviçreli sosyalist üye Maury-Pasquier'nin doğal olarak AKPM'nin yeni başkanı seçildiğini ilan etti.

İtalyan üye Michele Nicoletti, ocak ayında AKPM Başkanı seçilmiş fakat ülkesi İtalya'da milletvekili seçilemediği için AKPM üyeliği ve başkanlığı düşmüştü.

1949'da kurulan Avrupa Konseyinin 47 üyesi bulunuyor. AKPM'de Sosyalist Grup başkanlığını yürüten Maury-Pasquier, şimdiye kadar bu göreve getirilen dördüncü kadın üye olarak tarihe geçti.