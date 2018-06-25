AKPM'ye İsviçreli Başkan

İsviçreli politikacı Liliane Maury-Pasquier, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisinin (AKPM) başkanlığına seçildi.
AKPM Yaz Dönemi Genel Kurulu Strazburg'da başladı.
İtalyan üye Michele Nicoletti, ocak ayında AKPM Başkanı seçilmiş fakat ülkesi İtalya'da milletvekili seçilemediği için AKPM üyeliği ve başkanlığı düşmüştü.
1949'da kurulan Avrupa Konseyinin 47 üyesi bulunuyor. AKPM'de Sosyalist Grup başkanlığını yürüten Maury-Pasquier, şimdiye kadar bu göreve getirilen dördüncü kadın üye olarak tarihe geçti.