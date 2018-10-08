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AKPM'de Avrupa Konseyi'nin Geleceği Tartışılacak

AKPM'de Avrupa Konseyi'nin Geleceği Tartışılacak

08 Ekim 2018 Pazartesi 12:24
AKPM'de Avrupa Konseyi'nin Geleceği Tartışılacak

FRANSA'NIN STRAZBURG KENTİNDE BAŞLAYAN AKPM GENEL KURULU'NDA, AVRUPA KONSEYİ'NİN GELECEĞİNE İLİŞKİN BİR OTURUM DÜZENLENECEK


Bugün başlayan Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Genel Kurulu'nda, Avrupa Konseyi'nin geleceği güncel tartışma gündemine alınarak görüşülecek.


AKPM Sonbahar Dönemi Genel Kurulu, Strazburg'da başladı.


AKPM'den yapılan yazılı açıklamada, Başkanlık Divanı'nın Genel Kurul'un gündemine dair yaptığı toplantıda "Avrupa Konseyi'nin Geleceği" konusunun güncel tartışma bölümüne eklendiği ve çarşamba günü bu konuya ilişkin bir oturum yapılacağı belirtildi.


Avrupa Konseyi bünyesinde son dönemde meydana gelen tartışmalar ve bazı ülkelerin haksız bir şekilde hedef alındığı iddiaları nedeniyle kurumun yapısı ve çalışma biçimi eleştirilere neden olmuştu.


Rus heyetinin oy kullanma hakkının elinden alınması sonrası bu ülke, Avrupa Konseyi'ne ödediği ödeneği kesmişti.


Türkiye'nin de en yüksek ödenek sağlayan ülke (Grand payeur) statüsünü iptal etmesiyle Konsey'in mali krizle karşı karşıya kaldığı ve çok sayıda faaliyetini iptal ettiği belirtilmişti.


12 Ekim'e kadar sürecek Genel Kurul'da "Avrupa'da İslam'ın yabancı ülkeler tarafından finansmanı" ve diaspora toplumları ve göçmenlerin radikalleşmesi, İsrail adli sisteminde Filistinli çocukların durumu, Avrupa'da nükleer santrallerin emniyeti gibi konular ele alınacak.


Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland'ın Genel Kurul'a hitap ederek, üyelerin sorularını yanıtlayacağı oturum dışında Tunus ve Hırvatistan dışişleri bakanları da Genel Kurul'da konuşacak. 

Son Güncelleme: 08.10.2018 15:29
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