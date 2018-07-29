Akıllı telefon kullananlar dikkat!

Son yıllarda hepimizin vazgeçilmezi olan akıllı telefonlar gittikçe karmaşık bir hal almaya başladı. İnternetin sağladığı kolaylıklardan faydalanırken bir yandan da türlü türlü sorunlarla karşı karşıya kalınabiliyor. Geçtiğimiz aylarda oyuncu Berk Oktay'ın iCloud hesabının çalınması ve fotoğraflarının internette sızdırılması, Google tarafından maillerin okunduğunun söylenmesi ve telefonların dinlenme iddiaları vatandaşları bu konuda tedirgin hale getirdi. Peki telefondaki kullandığımız uygulamalar ve yedekleme sistemi gerçekten güvenilir değil mi? Yoksa sorunların kaynağı bilinçsiz kullanım ve önlem almamak mı? Adli Bilişim Uzmanı İsa Altun akıllı telefonlardaki temel riskleri ve alınması gereken önlemleri anlattı..

Geçtiğimiz günlerde Google’ın Bulut Güvenliği ve Gizlilikten Sorumlu Direktörü Suzanne Frey konuyla ilgili “Google sadece onaylanmış uygulamaların e-posta okuma isteğinde bulunmasına izin veriyor, ayrıca izin verilen uygulamalar bu verileri sadece hedefli reklam ve tavsiyeler için kullanabiliyor.” dedi.

Seyahat, alışveriş ve tatil araçlarını Gmail ile kullanan aboneler çoğu zaman farkında olmadan bazı kullanım şartlarına izin verdiğinden dolayı maillerine üçüncü parti hizmet verenler tarafından erişilebildiğini söyleyen Adli Bilişim Uzmanı İsa Altun, Google’ın maillere erişim sağlayamaması için Google hesap ayarlarından hedefli reklamlar gibi ayarların kapatılması gerektiğini ancak bunun da kesin bir çözüm olmadığını belirtiyor.

“İCLOUD GÜVENLİ BİR SİSTEM DEĞİL”

iPhone kullanıcılarının Apple kimliğini kullanarak iTunes'a gerek duymadan internet üzerinden verilerini yedekleyebildiği iCloud sisteminin karşı tarafı tanımak için belli güvenlik soruları sorduğunu ve bu soruların özellikle ünlü kişiler için internetten bulunabilecek kadar kolay sorular olduğunu söyleyen Adli Bilişim Uzmanı İsa Altun; ”iCloud hesaplarının ele geçirilmesi için kimsenin hacker olmasına gerek yok. Yeterli güvenliği sağlayamıyorlar bu sebeple iCloud’un güvenli bir sistem olduğunu söyleyemeyiz.” dedi.

İsa Altun, yaşanan bu güvenlik açığını kapatmak için ise izlenmesi gereken yolu şöyle anlatıyor;

Ayarlar > Fotoğraf /Kamera > Fotoğraf Yayınım (aktifse kapatın)

Bunların dışında göz ardı etmemeniz gereken bir nokta daha mevcut. Çoğu bulut depolama servisi silinen fotoğrafları sadece göz önünden kaldırıyor, yani aslında tamamen silmiyor. Bu yüzden başkasının görmesini istemediğiniz fotoğraflarınızı asla ama asla bulut üzerinde saklamayın,

2- Başkasının görmesini istemediğiniz fotoğraflarınızı iPhoto'dan silin,

3- iCloud servisini hem mobil cihazlar hem de bilgisayarlar üzerinde kapalı tutun,

4- iCloud şifrenizi daha güvenli hale getirin,

5- İki adımlı doğrulama kullanın,

6- Find My iPhone özelliğini kapatın,

Başta Google olmak üzere arama motorlarının bizim verilerimizi inceleyerek bize reklamlar sunduğunu belirten Altun; ”Google an ve an sizi izliyor” diyor. Google’da bulunan üyeliklerin şahsi bilgilerimizin, hobilerimizin, nerelere gittiğimizin, ne izlediğimizin ve internetten neler satın aldığımızın veri merkezinde depolandığını söyleyen İsa Altun, Google’ın bilgilerin analiz edilmemesi için önerilerini şöyle sıralıyor:

1. Adım: Gmail hesabınız ile giriş yapın. Daha sonra Google Hesabım sayfasını açın.

2- Adım: Google Hesabım sayfasında, Kişisel bilgiler ve gizlilik bölümü yer alacak. Bu bölüme tıklayın.

3. Adım: Gizlilik sayfasından ise Etkinlik Kontrolleri bölümüne tıklayın.

4. Adım: Etkinlik Kontrolleri bölümünde; Web ve Uygulama Etkinliği, Konum Geçmişi, Cihaz Bilgileri, Konuşma ve Ses Etkinliği, YouTube Arama Geçmişi ve YouTube İzleme Geçmişi seçenekleri yer alacak. Bunları pasif hale alarak izlemeyi duraklatabilirsiniz.

5. Adım: Şimdi sıra geldi Google’ın kişiselleştirilmiş reklam özelliğini kapatmaya. “Kişisel bilgiler ve gizlilik” bölümünden Reklam Ayarları seçeneğine tıklayın.

6. Adım: Reklam Ayarları bölümünde yer alan “Reklam Kişiselleştirme” seçeneğini pasif hale getirin.