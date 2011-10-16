Akdeniz,Tirmen-Yamaçköy Arasında Yangın

Akdeniz köyünde ve Tirmen-Yamaçköy arasında dün çıkan yangınlar çok sayıda ağacın yanmasına yol açtı.

Polis bültenine göre, Akdeniz köyünde Filiça mevkiinde henüz tespit edilemeyen bir nedenle dün öğlen saatlerinde çıkan yangında 4 dönüm ormanlık araziyle birlikte çok sayıda çam, servi ağacı ve bitki örtüsü tamamen yandı.

Tirmen-Yamaçköy anayolunun 2. kilometresinde yolun güneyinde Ramazan Yıldırımlar’a ait arazide çıkan yangında ise, Yıldırımlar’a ait 6 zeytin ağacı ile devlete ait 4 dönüm orman arazisi içindeki 24 kızılçam fidanı tamamen; 15 servi ve 16 kızılçam ağacı ise kısmen yanarak zarar gördü.

Her iki yangın da itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.