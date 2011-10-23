Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 11°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

Akdeniz'e açılacak geminin, Alanya açıklarında 40 gün boyunca üç boyutlu sismik arama yapacağı belirtildi

TPAO ADINA YARIN AKDENİZ’E ÇIKACAK GEMİ ALANYA AÇIKLARINDA ÜÇ BOYUTLU SİSMİK ARAMA YAPACAK

Akdeniz'e açılacak geminin, Alanya açıklarında 40 gün boyunca üç boyutlu sismik arama yapacağı belirtildi

TPAO ADINA YARIN AKDENİZ’E ÇIKACAK GEMİ ALANYA AÇIKLARINDA ÜÇ BOYUTLU SİSMİK ARAMA YAPACAK

23 Ekim 2011 Pazar 16:33
Akdeniz'e açılacak geminin, Alanya açıklarında 40 gün boyunca üç boyutlu sismik arama yapacağı belirtildi
banner238

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) adına yarın Akdeniz'e açılacak geminin, Alanya açıklarında 40 gün boyunca üç boyutlu sismik arama yapacağı belirtildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından alınan bilgiye göre, yarın Antalya Limanı'ndan uğurlanacak CGG-Veritas firmasının Norveç bandıralı Oceanic Challenger gemisi, TPAO adına denizde sismik çalışmalara katılacak. Böylece 'Piri Reis' ve CGG-Veritas firmasının 'Bergen' isimli gemisinin ardından 'Oceanic Challenger' gemisi de bölgede çalışma yapacak üçüncü gemi olacak.

Söz konusu gemi, 40 gün boyunca, 1100 kilometrekarelik alanda, Kıbrıs'ın batısında, Alanya'nın açıklarında üç boyutlu sismik çalışmalara katılacak.

Akdeniz'de şu ana kadar toplam 38 bin kilometre sismik arama yapıldı ve veriler toplandı.
Sismik aramalar, sadece Türkiye'nin karasularında değil, KKTC'nin TPAO'ya ruhsatlandırdığı alanlarda da sürecek.

Akdeniz'de aramalara katılan Piri Reis, Kıbrıs'ın güneydoğusunda çalışmalarına devam ediyor. Şu ana kadar 2 bin 100 kilometre yol kat etti. Piri Reis, toplamda 4 bin kilometre yapmış olacak. En az üç hafta daha çalışmalarını sürdürecek olan Piri Reis'ten veriler gelmeye başladı. Bu veriler üzerinde en az üç ay boyunca çalışılacak.

Akdeniz'de Piri Reis'in yanı sıra aramalara katılan CGG-Veritas firmasının Norveç bandıralı Bergen isimli gemisi de TPAO adına; 40 gün boyunca, 4 bin 100 kilometre yol kat ederek, Kıbrıs adasının batısında Rum tarafına yakın yerlerde 2 boyutlu sismik çalışmalar yaptı.

Son Güncelleme: 23.10.2011 16:33
Anahtar Kelimeler:
PetrolAkdenizTÜRKAlanyaSismik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim