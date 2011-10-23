Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) adına yarın Akdeniz'e açılacak geminin, Alanya açıklarında 40 gün boyunca üç boyutlu sismik arama yapacağı belirtildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından alınan bilgiye göre, yarın Antalya Limanı'ndan uğurlanacak CGG-Veritas firmasının Norveç bandıralı Oceanic Challenger gemisi, TPAO adına denizde sismik çalışmalara katılacak. Böylece 'Piri Reis' ve CGG-Veritas firmasının 'Bergen' isimli gemisinin ardından 'Oceanic Challenger' gemisi de bölgede çalışma yapacak üçüncü gemi olacak.

Söz konusu gemi, 40 gün boyunca, 1100 kilometrekarelik alanda, Kıbrıs'ın batısında, Alanya'nın açıklarında üç boyutlu sismik çalışmalara katılacak.

Akdeniz'de şu ana kadar toplam 38 bin kilometre sismik arama yapıldı ve veriler toplandı.

Sismik aramalar, sadece Türkiye'nin karasularında değil, KKTC'nin TPAO'ya ruhsatlandırdığı alanlarda da sürecek.

Akdeniz'de aramalara katılan Piri Reis, Kıbrıs'ın güneydoğusunda çalışmalarına devam ediyor. Şu ana kadar 2 bin 100 kilometre yol kat etti. Piri Reis, toplamda 4 bin kilometre yapmış olacak. En az üç hafta daha çalışmalarını sürdürecek olan Piri Reis'ten veriler gelmeye başladı. Bu veriler üzerinde en az üç ay boyunca çalışılacak.

Akdeniz'de Piri Reis'in yanı sıra aramalara katılan CGG-Veritas firmasının Norveç bandıralı Bergen isimli gemisi de TPAO adına; 40 gün boyunca, 4 bin 100 kilometre yol kat ederek, Kıbrıs adasının batısında Rum tarafına yakın yerlerde 2 boyutlu sismik çalışmalar yaptı.