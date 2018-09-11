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Akdeniz’de Göçmen Faciası: En Az 100 Kişi Öldü

Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü, Libya açıklarında göçmen taşıyan iki lastik botun batması sonucu 100'den fazla kişinin öldüğünü açıkladı.

Akdeniz’de Göçmen Faciası: En Az 100 Kişi Öldü

Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü, Libya açıklarında göçmen taşıyan iki lastik botun batması sonucu 100'den fazla kişinin öldüğünü açıkladı.

11 Eylül 2018 Salı 13:28
Akdeniz’de Göçmen Faciası: En Az 100 Kişi Öldü

Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü, Libya açıklarında göçmen taşıyan iki lastik botun batması sonucu 100'den fazla kişinin öldüğünü açıkladı.


Örgüt, botların 1 Eylül'de yola çıktığını ancak patlayarak battığını duyurdu. Denizden kurtarılan 276 kişi, başkent Trablus'un güneydoğusundaki El Hums limanına getirildi.


Örgüt aralarında hamile kadınlar, çocuklar ve bebeklerin de bulunduğu bu kişilerin bir gözetim kampında tutulduğunu belirtti.


Kurtulanlardan bazılarının zatürreye yakalandığı ve bazılarında da sızan yakıttan vücutlarında yanıklar oluştuğu haber veriliyor.


Uluslararası Göç Örgütü'ne göre bu yıl Akdeniz'i geçmeye çalışan 1500'den fazla kişinin boğularak öldü.


Libya'dan insan kaçakçılara para ödeyerek teknelere doluşan göçmenler İtalya'ya buradan da diğer Avrupa ülkelerine gitmeye çalışıyor.


 

Son Güncelleme: 11.09.2018 16:47
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