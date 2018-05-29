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Akdeniz’de 2 bin 200’den fazla göçmen kurtarıldı

Yaz aylarıyla birlikte, deniz yoluyla Avrupa’ya ulaşmaya çalışan göçmenlerin sayısında artış meydana geliyor. Uluslararası Göç Örgütü (IOM), cuma gününden bu yana operasyonlarda Akdeniz'de 2 bin 200'den fazla göçmenin kurtarıldığını bildirdi.

Akdeniz’de 2 bin 200’den fazla göçmen kurtarıldı

Yaz aylarıyla birlikte, deniz yoluyla Avrupa’ya ulaşmaya çalışan göçmenlerin sayısında artış meydana geliyor. Uluslararası Göç Örgütü (IOM), cuma gününden bu yana operasyonlarda Akdeniz'de 2 bin 200'den fazla göçmenin kurtarıldığını bildirdi.

29 Mayıs 2018 Salı 15:12
Akdeniz’de 2 bin 200’den fazla göçmen kurtarıldı

Yaz aylarıyla birlikte, deniz yoluyla Avrupa’ya ulaşmaya çalışan göçmenlerin sayısında artış meydana geliyor. Uluslararası Göç Örgütü (IOM), cuma gününden bu yana operasyonlarda Akdeniz'de 2 bin 200'den fazla göçmenin kurtarıldığını bildirdi.


IOM Sözcüsü Joel Millman, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, 2018'in ilk 147 gününde Akdeniz'den Avrupa'ya geçen göçmen ve sığınmacı sayısının 30 bin 300, yaşamını yitiren sığınmacı sayısının da 655'e yükseldiğini belirtti.


Bu yıl Avrupa'ya ulaşan sığınmacıların yaklaşık 12 bininin İtalya sahillerine ayak bastığını ifade eden Millman, geçen yılın aynı döneminde 70 bine yakın sığınmacının Avrupa'ya ulaştığını ve bin 689 sığınmacının da hayatını kaybettiğini anımsattı.

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Sözcü Millman, 2018'de geçen yıla göre gerek sığınmacı geçişlerinde gerekse hayatını kaybedenlerin sayısında büyük düşüş gözlendiğine dikkati çekti.


"Geçen cumadan bu yana Kuzey Afrika ve İtalya arasındaki sularda 2 bin 200'den fazla göçmen kurtarıldı." diyen Millman, kurtarma operasyonunun İtalya ve aralarında sivil toplum kuruluşlarının da yer aldığı Avrupa ülkelerine ait gemilerle gerçekleştirildiğini kaydetti.

 

Son Güncelleme: 29.05.2018 19:37
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