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05 Şubat 2017 Pazar 18:50

Akdeniz’de Göçmen Geçişleri

Akdeniz’in Libya ile İtalya arasında kalan Sicilya Kanalı olarak adlandırılan bölgesinde, son iki günde bin 600’den fazla sığınmacı kurtarıldı.

Akdeniz'de Göçmen Geçişleri
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SİCİLYA KANALINDA SON 48 SAATTE BİN 600’DEN FAZLA GÖÇMEN KURTARILDI

Roma, 5 Şubat 17 (.): Akdeniz’in Libya ile İtalya arasında kalan Sicilya Kanalı olarak adlandırılan bölgesinde, son iki günde bin 600’den fazla sığınmacı kurtarıldı.

İtalyan gazetesi La Repubblica’nın haberine göre, bölgede arama-kurtarma faaliyetlerine katılan sivil toplum örgütü gemisi Aquarius, bu sabah 783 göçmenle Sicilya’nın Augusta Limanı'na yanaşırken, bir İtalyan sahil güvenlik botunun kurtardığı 59 göçmenin Lampedusa Adası'na götürüldüğü bildirildi.

Öte yandan iki ayrı sahil güvenlik botu tarafından kurtarılan 312 sığınmacının yine Lampedusa’ya götürüldüğü, birinde 248, diğerinde 222 göçmenin olduğu iki geminin de hala karaya yanaşmasının beklendiği belirtildi.

Gazetenin haberinde, Libyalı bir generalin verdiği, başkent Trablus’un 70 kilometre batısında Libya sahil güvenlik güçlerinin 431 kişilik göçmen grubunun yolunu kestiği bilgisi de yer aldı.

AB liderleri, geçen cuma günü dönem başkanı Malta’nın ev sahipliğinde başkent Valletta’daki gayri resmi zirvede, Orta Akdeniz'deki düzensiz göçü önlemeye ilişkin Libya’da ve komşu ülkelerde bir dizi yatırım ve uygulamalar içeren “Malta Deklarasyonu” adını verdiği bir bildiriyi kabul etmişti. Bildiride, Libya’nın kara ve deniz sınır denetimlerini sağlayacak unsurların ve devletin ilgili kurumlarının, eğitim, ekipman ve lojistik bakımdan desteklenmesi, İtalya ile Libya arasındaki göçmen anlaşmasının desteklenmesi ve bu hususta çalışmalarda bulunan uluslararası kurumlarla iş birliğinin yoğunlaştırılması kararları öne çıkmıştı.

Akdeniz’in Libya ile İtalya arasında 2016 yılı boyunca 181 bin 405 sığınmacı denizden yasa dışı yollarla İtalya’ya geldi. Aynı yıl, Akdeniz'i geçmeye çalışan 5 bini aşkın göçmen ise umuda yolculuk sırasında hayatını kaybetti.

(AA/GÜL)

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