Akdeniz’de çatışma çıkmaz

NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, Kıbrıs Rum Yönetimi ile Türkiye arasında Doğu Akdeniz’de “silahlı çatışma beklemediğini” söyledi.

Merkezi Brüksel’de bulunan Avrupa Politika Merkezi’nde konuşan Rasmussen, bir soru üzerine, “Bu konuda fazla bir şey söylemek mümkün değil. Doğu Akdeniz’de silahlı çatışma beklemiyorum.

Tüm tarafları anlaşmazlıklara yapıcı diyalog yoluyla barışçıl çözüm bulmaya davet ediyorum” dedi.

Türkiye’nin kapalı kapılar ardında karşı çıktığı İsrail’in NATO’da temsilcilik açması ve bu ülkenin füze savunma sisteminden yararlanmasına değinen Rasmussen özetle şöyle konuştu: “Füze savunma sisteminde İttifak, İsrail’le veri paylaşır mı? Elbette bu tür operasyonel detaylar hakkında yorum yapamam.

Sizi temin ederim ki halklarımızı korumak için elimizden geldiğince istihbarat paylaşımında bulunuyoruz. İttifak olmanın özü budur.”