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Akdeniz diyeti unutuldu, çocuklar şişmanladı

Akdeniz ülkelerindeki çocukların, Avrupa’nın en kilolu çocukları olduğu ortaya çıktı.

Akdeniz diyeti unutuldu, çocuklar şişmanladı

Akdeniz ülkelerindeki çocukların, Avrupa’nın en kilolu çocukları olduğu ortaya çıktı.

24 Mayıs 2018 Perşembe 08:23
Akdeniz diyeti unutuldu, çocuklar şişmanladı

Akdeniz ülkelerindeki çocukların, Avrupa’nın en kilolu çocukları olduğu ortaya çıktı.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan açıklamaya göre, Yunanistan, İspanya, İtalya ve Kıbrıs’ta yaşayan çocuklar arasında obezite oranı çok büyük bir artış gösterdi. Geleneksel Akdeniz diyetinin terkedilmesi nedeniyle bu bölgede yaşayan çocuklar, Avrupa’nın en kilolu çocukları haline geldi.

Kıbrıs’ta yaşayan 9 yaşındaki çocukların yüzde 43’ünün ya fazla kilolu ya da obez olduğu belirlenirken, aynı yaş grubundaki İspanyol ve İtalyan çocuklarda bu oran yüzde 40 olarak belirlendi.

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Dünya Sağlık Örgütü uzmanlarına göre bu durumun ortaya çıkmasında, meyve, sebze, balık ve zeytinyağına dayanan Akdeniz diyetinin terkedilmesi etkili oldu. Dünyanın en sağlıklı beslenme şekli olarak tanımlanan Akdeniz diyeti yerine çocuklar, şekerli içeceklere, tatlılara ve besin değeri düşük abur cuburlara yöneldi.

Viyana’daki Avrupa Obezite Kongresi’nde açıklanan araştırmaya göre, Avrupa’da Akdeniz diyetine en yakın beslenme şekline İsveçlilerin sahip olduğu da vurgulandı. İsveçli çocukların, Akdeniz’e kıyısı olan Avrupa ülkelerindekilere kıyasla, daha fazla balık, zeytinyağı ve domates tükettiği kaydedildi.

Uzmanlar, Akdenizlilerin unuttukları sağlıklı beslenme şeklini yeniden hatırlamaları gerektiğine, bununla birlikte, obeziteyle mücadelede beslenme kadar egzersizin de önemli olduğuna işret etti.

 

Son Güncelleme: 24.05.2018 11:28
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