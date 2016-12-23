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23 Aralık 2016 Cuma 11:18

Akdeniz'de Ölen Sığınmacıların Sayısı 5 Bini Geçti

Birleşmiş Milletler (BM), Akdeniz'de Libya ile İtalya arasında iki farklı kazada dün yaklaşık 100 sığınmacının boğulduğunu ve böylece Akdeniz'de bu yıl ölen sığınmacı sayısının 5 bini aştığını bildirdi.

Akdeniz'de Ölen Sığınmacıların Sayısı 5 Bini Geçti
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BM MÜLTECİLER YÜKSEK KOMİSERLİĞİ SÖZCÜSÜ SPİNDLER:  "AKDENİZ'DE İTALYA VE LİBYA ARASINDA İKİ BOT KAZASINDA DÜN YAKLAŞIK 100 SIĞINMACININ BOĞULDUĞU RAPOR EDİLDİ"

"DÜN YAŞANAN BU SON KAZALAR İLE BİRLİKTE AKDENİZ'DE BU YIL HAYATINI KAYBEDEN SIĞINMACI SAYISI 5 BİNİ AŞTI VE 2016 YILI AKDENİZ'İ GEÇİP AVRUPA'YA ULAŞMAYA ÇALIŞAN SIĞINMACILAR İÇİN EN ÖLÜMCÜL YIL OLDU"

Birleşmiş Milletler (BM), Akdeniz'de Libya ile İtalya arasında iki farklı kazada dün yaklaşık 100 sığınmacının boğulduğunu ve böylece Akdeniz'de bu yıl ölen sığınmacı sayısının 5 bini aştığını bildirdi.

BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Sözcüsü William Spindler, "Akdeniz'de İtalya ve Libya arasında iki farklı lastik bot kazasında dün yaklaşık 100 sığınmacının boğulduğu rapor edildi." dedi.

Spindler, "Dün yaşanan bu son kazalar ile birlikte Akdeniz'de bu yıl hayatını kaybeden sığınmacı sayısı 5 bini aştı ve 2016 yılı Akdeniz'i geçip Avrupa'ya ulaşmaya çalışan sığınmacılar için en ölümcül yıl oldu." bilgisini paylaştı.

İtalya açıklarında dün batan bir lastik botta bulunan yaklaşık 120 ile 140 kişiden 63'ünün kurtarıldığını diğerinden ise 120 kişiden 80'inin kurtarıldığını ifade eden Spindler, yaklaşık 100 kişinin ise boğulduğunun rapor edildiğini söyledi.

Spindler, Akdeniz'de bu yıl her gün ortalama 14 sığınmacının boğulduğunu ve bu rakamın Akdeniz'deki sığınmacı ölümleri açısından günlük bazda en yüksek rakam olduğunun altını çizdi.

BM'ye göre, bu yıl 358 bin sığınmacı Akdeniz'i geçerek Avrupa'ya ulaştı. Geçen yıl yaklaşık bir milyon sığınmacı deniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmıştı ve Akdeniz, geçen yıl 3 bin 771 sığınmacıya mezar olmuştu.

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