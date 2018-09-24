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Akdeniz'de Gemide Bekleyen Mülteciler Fransa'ya Yöneldi

Akdeniz'de Gemide Bekleyen Mülteciler Fransa'ya Yöneldi

24 Eylül 2018 Pazartesi 17:15
Akdeniz'de Gemide Bekleyen Mülteciler Fransa'ya Yöneldi

AKDENİZ'DE 58 MÜLTECİ İLE BEKLEYEN AQUARİUS GEMİSİ, FRANSA'DAN YANAŞMA İZNİ TALEP ETTİ

Akdeniz'de 58 mülteci ile bekleyen arama kurtarma gemisi Aquarius'un, Marsilya Limanı'na doğru dümen kırarak Fransa'dan yanaşma izni talep ettiği bildirildi.

Sivil toplum kuruluşu SOS Mediterranee tarafından Paris'te düzenlenen basın toplantısında Aquarius gemisi ile ilgili bilgi verildi. 17'si çocuk 58 mültecinin bulunduğu geminin Marsilya Limanı'na doğru dümen kırdığı, Fransız makamlarından kıyılarına yanaşma izni talep ettiği belirtildi.

SOS Mediterranee Operasyonlar Genel Direktörü FredericPenard, geminin şimdiye kadar İtalya ve Malta yönetimlerinden olumsuz yanıt aldığını, bu durumda gemidekilerin tahliyesi için Fransa'nın en makul adres olduğunu savundu.

Gemideki 58 mültecinin Marsilya Limanı'na çıkarılmasının tek yol olduğunu ifade eden Penard, insani gereklilikler nedeniyle Fransa yönetiminden bu talebi yerine getirmesini istedi.

Toplantıda ayrıca, Panama Deniz İşletmesinin Aquarius’un kaydını iptal edeceği bilgisi verildi.

Son Güncelleme: 24.09.2018 20:24
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