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Büyük Vurgun

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09 Mayıs 2017 Salı 16:27

Akdeniz'de Büyük Facia!

Akdeniz'de Büyük Facia!
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 Birleşmiş Milletler (BM), Akdeniz'de sığınmacıları taşıyan iki botun alabora olması sonucu 245 sığınmacının kaybolduğunu açıkladı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Cecile Pouilly, Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, yıl başından bu yana Akdeniz'den Avrupa'ya ulaşmaya çalışan bin 300'den fazla sığınmacının yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Pouilly, geçen cuma günü İtalya'nın Sicilya Adası açıklarında şişme bir botun alabora olması sonucu 82 sığınmacının kaybolduğunu, kazada 50 kişinin kurtarılarak Pozzallo kasabasına götürüldüğünü söyledi.

Pazar günü Libya'da başka bir teknenin alabora olması sonucu 163 kişinin kaybolduğunu dile getiren Pouilly, Libya Sahil Güvenlik yetkililerinin biri kadın 7 kişiyi kurtardığını belirtti.

Pouilly, her iki kazada kaybolan 245 sığınmacının hayatlarından endişe edildiğini vurguladı.

Toplantıda konuşan Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Sözcüsü Joel Millman da 1 Ocak-7 Mayıs tarihlerinde Akdeniz'den Avrupa'ya ulaşan sığınmacı sayısının 50 bine yaklaştığını, geçen yılın aynı döneminde bu rakamın 187 bin 569 olduğunu kaydetti.



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